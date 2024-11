Aumento della Tari, «Dialogo costruttivo coi commissari prefettizi, spiragli per la comunità»

GUGLIONESI. Una dopo l'altra, dal primo al 3 novembre, il circolo dem ha messo assieme 652 firme nella petizione contro l'aumento della Tari dl 20%, a Guglionesi.

Ieri, come annunciato, la segretaria Pd Annamaria Becci, accompagnata da una delegazione di Iscritti, è stata ricevuta dal sub commissario, dottor Albanese.

A lui hanno consegnato la documentazione, sottoscrizioni e testo della petizione, che servivano per protestare contro l'aumento della Tari, che ha colpito famiglie ed attività commerciali presenti sul nostro territorio.

L'incontro è durato oltre un'ora, dove la segretaria e gli Iscritti hanno evidenziato al sub-commissario che l'aumento fatto non corrisponde alla qualità del sevizio di raccolta rifiuti che viene attuato sul territorio, sono state evidenziate e sviscerate tutte le problematiche riguardanti l'aumento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tra le richieste avanzate oltre a quelle di migliorare il servizio, che va dallo spazzamento al ritiro, si è parlato l’uso delle royalties della discarica per ridurre il carico fiscale e migliorare l’ambiente.

I commissari si sono mostrati disponibile e aperti a discutere una possibile revisione della Tari, infatti tra due settimane ci sarà un nuovo incontro tra il Pd, il commissario ed il sub commissario per cercare di individuare una misura che vada incontro alle esigenze dei cittadini e quindi alla diminuzione della Tari.

«Saremo al fianco dei cittadini in questa e in tante altre battaglie che ci attendono, porteremo avanti le loro istanze dando voce ai problemi della comunità e dando risposte concrete a ognuno di Voi, non ci tireremo indietro, saremo al fianco di ogni cittadino di Guglionesi», le parole della Becci.