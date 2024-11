Verso l'assemblea costituente del Movimento 5 Stelle: iscritti al voto nel Molise

TERMOLI. Movimento 5 Stelle chiamato agli adempimenti propedeutici alla costituente del 23 e 24 novembre prossimo al Palazzo dei Congressi di Roma, che arriverà dopo il doppio test elettorale di Umbria ed Emilia Romagna. Ieri, anche in Molise, c’è stata la votazione per un componente del Consiglio nazionale.

Primo turno che si è concluso alle ore 22, per l’elezione di un delegato in rappresentanza della Circoscrizione territoriale sud in Consiglio nazionale. In Molise passano al secondo turno Annamaria Belmonte Annamaria e Riccardo Di Palma.

Su 732 aventi diritti hanno votato in 119, con un'affluenza del 16,26%.

Di Palma ha ottenuto 62 voti, 56 quelli della Belmonte. Più indietro Iulia Iemma (20), Francesco D'Uva (11), Angelo Vecchiarelli (10), Nicola Simonetti (9), Andrea Sanfilippo (6), Leonardo Visco (6) e Vincenzo Lastaria (2).

Oggi, l’assemblea degli iscritti mediante consultazione in rete della Circoscrizione territoriale sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) per il secondo turno di votazione è già stata convocata, dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Ciascun iscritto con diritto di voto residente nella circoscrizione potrà esprimere fino a due preferenze tra i candidati ammessi al secondo turno; nel caso in cui l’iscritto esprima due preferenze, le stesse dovranno essere relative a candidati di genere diverso. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato iscritto da più tempo.