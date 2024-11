Della Porta (FdI): misure concrete a sostegno di forze di polizia, militari e Vigili del fuoco

ROMA. “Questo ddl dimostra che il Governo è dalla parte delle forze dell’ordine.

A differenza di quanto sostiene qualche esponente delle opposizioni, non c’è una ‘politica del manganello’, ma una politica di sostegno concreto alle divise”. Lo dichiara in Aula, durante la discussione generale sul ddl Ordinamento e organizzazione forze di Polizia, forze armate e Vigili del fuoco, il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.

“In questo provvedimento sono previste migliorie attese da anni - prosegue -, è dunque anche un atto di riconoscenza verso quelle donne e quegli uomini che rappresentano un esempio non solo in Italia, ma nel mondo attraverso le missioni internazionali”. A tal proposito il parlamentare di FdI sottolinea che “questo provvedimento, tra le varie cose, prevede che nelle scuole siano istituzionalizzati il ricordo e lo studio di chi ha perso la vita in adempimento del proprio dovere. Un modo - conclude - per rendere onore a chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio”.