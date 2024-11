Dibattito dem su Stellantis col deputato Arturo Scotto a Guglionesi

TERMOLI. Si sposta da Termoli a Guglionesi, a distanza di un mese e mezzo dall'incontro a "La Vida", il dibattito sul futuro di Stellantis e dell'occupazione industriale del territorio, sempre per iniziativa del Pd.

Stavolta, a muoversi è la segretaria di circolo dem, Annamaria Becci, che per lunedì prossimo, 18 novembre, ha promosso un confronto coi rappresentanti politici e istituzionali ai vari livelli.

«Per noi che amiamo il Molise è una chiamata al senso di responsabilità. È doveroso per ciascuno di noi difendere il Lavoro, difendere il nostro territorio. Sulla situazione Stellantis, non possiamo rimare in silenzio ed indifferenti, serve che ogni uno dia il proprio contributo ad ogni livello. Non possiamo restare passivi davanti ad un progetto di smembramento industriale, e dell'intero indotto. La nostra regione già povera viene ancora una volta penalizzata da una politica industriale che non ha visione del futuro e che pensa a distruggere il Molise ed il tessuto Collettivo ed economico. Vi aspettiamo lunedì 18 novembre 2024 ore 17.30 presso la casa del Fanciullo».

Interverranno, oltre alla Becci, i segretari dem Oscar Scurti e Ovidio Bontempo, i consiglieri regionali, sindacalisti e operai Stellantis. Relatore principale il capogruppo Pd alla Commissione lavoro, l'onorevole Arturo Scotto.