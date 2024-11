Rilancio della sanità nazionale e molisana, il Pd sollecita la Regione

CAMPOBASSO. Ieri, i Consiglieri del Partito democratico, hanno protocollato una mozione che sollecita un impegno concreto da parte del presidente Roberti, della Giunta e dei Parlamentari del centrodestra eletti in Molise, a supportare un emendamento cruciale presentato dalle opposizioni progressiste in Parlamento. L'emendamento, che ha visto la firma unitaria di forze politiche come il Pd, il Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, mira a rafforzare il sistema sanitario nazionale e a rispondere alle sfide cruciali della sanità pubblica.

«Abbiamo protocollato ieri, come Consiglieri del Partito Democratico, una mozione che impegna il Presidente Roberti e la sua Giunta, anche attraverso i Parlamentari del centrodestra eletti in Molise, a sostenere l'emendamento che, lunedì 11 novembre, le opposizioni del campo progressista (Pd, 5S, Azione, AVS, Più Europa, con prima firma della segretaria PD Elly Schlein) hanno presentato unitariamente in Parlamento.

Si tratta di un emendamento alla Manovra finanziaria, che:

- prevede un aumento consistente e strutturale del Fondo Sanitario Nazionale (5,5 miliardi l'anno a decorrere dal 2025);

- investe sul personale del SSN in modo significativo (2 miliardi) per nuove assunzioni e (400 milioni) per l'aumento delle retribuzioni di infermieri e medici;

- finalizza 1 miliardo al rilancio delle politiche di prevenzione, sia sul terreno degli stili di vita e della lotta alla povertà sanitaria, sia su quello degli screening, con particolare riferimento alle aree di maggiore deprivazione sociale.

La proposta di emendamento troverebbe copertura con una riduzione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi, cosa che consentirebbe anche di osservare obblighi derivanti dagli impegni europei sulla lotta al cambiamento climatico.

Vista la situazione della Sanità molisana e del Bilancio regionale ed anche alla luce di quanto emerso nei due giorni di audizione dei vertici della Sanità regionale in I^ e IV^ Commissione permanente, è dovere di chi rappresenta il Molise, ad ogni livello e qualunque sia l'appartenenza politica, sostenere l'aumento strutturale della dotazione del Fsn».