Autonomia differenziata, la replica del sindaco Balice: «Uno spritz per Simone Coscia»

TERMOLI. Il sindaco di Termoli, avvocato Nicola Balice, ha inteso replicare alla nota stampa diffusa dall’avvocato Simone Coscia, esponente del Partito Democratico.

“Evidentemente gli spritz danno alla testa a chi non riesce neanche a seguire la logica di un consiglio comunale. Quindi, prima di prendere carta e penna, consiglierei all’avvocato Simone Coscia, elemento di spicco del Partito Democratico e della sinistra al caviale, di documentarsi bene invece di improvvisare considerazioni per cercare un minimo di visibilità.

L’unica cosa che posso accettare è la sua diversità di vedute sull’autonomia differenziata. Per il resto sembra che l’avvocato Coscia poco abbia inteso del Consiglio comunale. Eppure, da qualche anno, ci sono le dirette streaming sul canale YouTube del Comune di Termoli. Ci sono esaustivi resoconti degli organi di stampa. Ma sembra non bastare anche se c’è la sala consiliare dove tutti sono sempre i benvenuti. Tuttavia, gli “opinionisti” seriali da “struscio” sono sempre assenti anche se poi, con inutile sarcasmo, assumono le sembianze di improvvisati bacchettoni. Perché di supercazzola si è parlato, ma i bene attenti hanno potuto intuire che quella battuta si è riferita alla mozione sul verde e pdf autonomia, con circostanziate motivazioni, e non certo all’ultimo quando, invece, si è discusso proprio di autonomia differenziata.

Argomento sul quale si è tanto interloquito con i diversi interventi da parte dei consiglieri comunali e con le mie ultime, personalissime, considerazioni. Ma probabilmente l’ora tarda, la poca attenzione, forse la fame e mettiamoci anche qualche spritz di troppo hanno fatto capovolgere tutta la struttura dell’assise civica, a questo punto, letta completamente al contrario dall’avvocato Coscia solamente il giorno dopo. Dunque, nell’eventualità l’avvocato Coscia sia realmente interessato alla cosa pubblica, per la prossima volta consiglio di prestare più attenzione ai consigli comunali e agli interventi. Gli spritz, invece, è meglio tenerli in frigorifero. Anche perché, se non lo sa, non ne ho mai bevuto neanche uno. Quindi avvocato Coscia, ai già citati primi punti all’ordine del giorno di inizio consiglio, aggiungerei tra le supercazzole anche questo suo ultimo intervento”.