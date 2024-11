«Sancita l'uguaglianza di tutti i cittadini italiani, da Nord a Sud»

CAMPOBASSO. Sempre attuale il dibattito politico sull'autonomia differenziata, dopo la sentenza della Corte Costituzionale. A intervenire, oggi, è il consigliere regionale dem, Vittorino Facciolla.

«La Corte costituzionale ha bloccato la legge sull'autonomia differenziata e noi non possiamo che essere felici perché si riconosce, in questo modo, l'uguaglianza di tutti i cittadini italiani, da Nord a Sud, indistintamente.

La Consulta ha individuato 7 rilievi che rendono, di fatto, incostituzionale la riforma sull'autonomia differenziata voluta dal ministro Calderoli, tra questi il fatto che i Lep (livelli essenziali di prestazione) non possono essere determinati dal Governo ma devono essere approvati dal Parlamento.

Sapevamo che l'autonomia differenziata sarebbe stata estremamente dannosa per i cittadini del Sud, avrebbe creato un estremo divario tra italiani del Nord e del Sud Italia e ci siamo battuti affinché questo non accadesse e questa decisione della Corte dostituzionale è oggi per noi motivo di grande gioia».