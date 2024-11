«L’Italia e il Mezzogiorno non possono fare a meno del settore dell’automotive»

Dibattito sul nodo Stellantis: l'intervista al deputato dem Arturo Scotto

GUGLIONESI. «Ieri sono stato a Guglionesi in Molise a discutere del destino di Stellantis con amministratori, sindacalisti, operai. Lo stabilimento di Termoli non può essere abbandonato al suo destino dopo le promesse della Gigafactory.

Si è consumato un tradimento da parte del management, della regione e del governo: occorre un tavolo permanente a Palazzo Chigi con sindacati e azienda. L’Italia e il Mezzogiorno non possono fare a meno del settore dell’automotive. Significa lavoro, competenze, ricerca e sviluppo. Significa restare un grande paese industriale. Abbiamo presentato un emendamento in manovra di bilancio per ripristinare i 4,6 miliardi tagliati dal Governo al fondo per la transizione dell’automotive. Non ci rassegniamo al declino».

Il capogruppo dem alla Commissione Lavoro della Camera, Arturo Scotto, ha così commentato la partecipazione al secondo dibattito tematico sulla vertenza Stellantis, che ieri è approdato a Guglionesi, per volontà della segretaria locale del circolo Pd, Annamaria Becci, dopo il primo round de "La Vida", dello scorso 4 ottobre.





Un confronto aperto alla partecipazione delle organizzazioni sindacali, com'era avvenuto anche a Termoli un mese e mezzo fa.

Un incontro moderato dalla collega Francesca D'Anversa, che ha dato spazio agli interventi della Becci, di Oscar Scurti, come segretario di federazione, del segretario regionale Ovidio Bontempo e dei consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore; per parte sindacale Paolo De Socio e Gianluca Falcone.

Presso La Casa del Fanciullo in primo piano le problematiche e le prospettive dei lavoratori Stellantis, per sostenerne i diritti e promuovere un dialogo costruttivo con l’azienda.

«Per noi che amiamo il Molise è una chiamata al senso di responsabilità. È doveroso per ciascuno di noi difendere il Lavoro, difendere il nostro territorio. Sulla situazione Stellantis, non possiamo rimare in silenzio ed indifferenti, serve che ogni uno dia il proprio contributo ad ogni livello. Non possiamo restare passivi davanti ad un progetto di smembramento Industriale e dell'intero indotto. La nostra regione già povera viene ancora una volta penalizzata da una politica industriale che non ha visione del futuro e che pensa a distruggere il Molise ed il tessuto Collettivo ed economico. Insieme possiamo cambiare il futuro di questa regione se Lottiamo insieme», il messaggio dem.