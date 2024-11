Carlo Calenda e Azione perdono pezzi in Molise, si dimettono i vertici regionali

TERMOLI. Carlo Calenda perde pezzi pure in Molise, si dimettono il presidente Luigi Valente e il tesoriere Ernesto La Vecchia.

Il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente lascia la segreteria regionale di Azione dopo 5 anni, di cui uno come coordinatore regionale. Valente, infatti, ha inteso non ricandidarsi per la segreteria, né per altri incarichi a livello nazionale o regionale all’apertura della nuova fase congressuale verso la Costituente iniziata ad ottobre.

“Dopo 5 anni di impegno politico in Azione lascio il partito pur continuando a condividerne pienamente i valori politici liberali, popolari e moderati, oltre al forte europeismo ed alla contrapposizione al sovranismo e populismo politico. Tuttavia, - continua Valente - le scelte ondivaghe e non sempre coerenti del partito operate nelle varie elezioni amministrative locali, sia per le regioni che per alcune grandi città, non consentono di poter lavorare serenamente e proficuamente sui territori, specialmente in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Valente si è soffermato poi sul lavoro svolto in questi 5 anni:

“Azione a partire dal 2020 ha progressivamente ottenuto un buon radicamento territoriale nella nostra regione che ha poi coinciso con l’ottimo risultato ottenuto in Molise alle politiche di settembre 2022. Tuttavia, la scelta operata a livello nazionale di modificare continuamente alleati e schieramenti di riferimento, senza indicare agli elettori una strada precisa e coerente, ha progressivamente allontanato gli iscritti dal partito, inoltre – precisa ancora il sindaco di Vinchiaturo - anche a causa del sistema elettorale, la volontà di continuare a non schierarsi né con il centrodestra né con il centrosinistra ci ha obbligati a non poter partecipare con una nostra lista ad alcuni importanti appuntamenti elettorali locali. In altre realtà regionali però, inspiegabilmente il partito ha partecipato a volte con il centrodestra, altre volte con il cosiddetto campo largo, come recentemente in Umbria ed Emilia Romagna, con risultati prevedibilmente deludenti.

Insieme a Valente, lascia l’incarico di procuratore tesoriere regionale anche Ernesto La Vecchia

“Trattandosi di un incarico fiduciario fortemente legato alla segreteria regionale, anche il dottor La Vecchia ha inteso lasciare gli incarichi di partito in qualità di Tesoriere e Procuratore Regionale condividendone, peraltro, le considerazioni politiche", conclude Valente.