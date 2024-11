In Consiglio regionale confronto sugli "atti rogatori"

CAMPOBASSO. Si è riunito oggi, sotto la presidenza del presidente Quintino Pallante il Consiglio regionale.

La seduta è stata interamente dedicata agli atti rogatori presentati dai diversi Consiglieri ai quali hanno fornito risposta gli esponenti della Giunta regionale. In particolare, si sono svolte le seguenti interpellanze ed interrogazioni: interpellanza, a firma dei Consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Emergenza cinghiali", alla quale ha fornito risposta l’assessore Salvatore Micone, per gli interpellanti la consigliera Alessandra Salvatore si è detta non soddisfatta;

interpellanza, a firma del Consigliere Primiani, ad oggetto "Lavori manutenzioni impianti Funivie Molise", alla quale ha fornito risposta l’Assessore Michele Marone, l’interpellante, Consigliere Angelo Primiani, si è detto non soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Stato dei lavori di ripristino del Viadotto Sente-Longo e della procedura di statalizzazione della SP 86: tempistiche e interventi previsti", alla quale ha fornito risposta l’Assessore Michele Marone, per gli interpellanti il Consigliere Andrea Greco si è detto parzialmente soddisfatto;

interpellanza, a firma del Consigliere Gravina, ad oggetto «Attuazione della L.R. 23 dicembre 1998, n. 19, "Facilitazioni tariffarie per il trasporto dei disabili" e agevolazioni attualmente applicate», alla quale ha fornito risposta il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Vincenzo Niro, l’interpellante, Consigliere Roberto Gravina, si è detto soddisfatto;

interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Salvatore, ad oggetto "Lavoratori ex-ITTIERRE di Pettoranello del Molise. Richiesta di chiarimenti al Presidente ed alla Giunta della Regione Molise"; alla quale ha fornito risposta l’Assessore Gianluca Cefaratti, per gli interpellanti la Consigliera Micaela Fanelli si è detta soddisfatta;

Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Uscite istituzionali nei periodi di campagna elettorale del personale dirigenziale ASReM. Chiarimenti al Presidente della Regione Molise", alla quale ha fornito risposta il Presidente della Regione Francesco Roberti, per gli interroganti la consigliera Micaela Fanelli si è detta non soddisfatta;

interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Gravina, Primiani e Greco, ad oggetto "Bando di Gara per l’affidamento del Trasporto pubblico locale - Regione Molise - stato dell’arte", alla quale ha fornito risposta il Presidente della Regione Francesco Roberti, per gli interroganti il Consigliere Roberto Gravina si è detto non soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Gravina, Primiani e Greco, ad oggetto "Mancata attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso per Operatori Socio Sanitari indetto dall'Asrem Molise"; alla quale ha fornito risposta l’Assessore Michele Iorio, per gli interroganti il Consigliere Roberto Gravina si è detto parzialmente soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Gravina, Greco e Primiani, ad oggetto "Nuovo Consiglio di amministrazione Finmolise. Richiesta chiarimenti sui requisiti dei nominati"; alla quale ha fornito risposta il Presidente della Regione Francesco Roberti, per gli interroganti il Consigliere Roberto Gravina si è detto non soddisfatto;

Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Romano, ad oggetto "Ulteriore incremento delle aliquote fiscali Irap e addizionale regionale Irpef per l’anno d’imposta in corso", alla quale ha fornito risposta l’Assessore Gianluca Cefaratti, l’interrogante, Consigliere Massimo Romano, si è detto non soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto «Delibera di Giunta n. 429 del 05/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione del Polo dell'Emergenza con la messa in esercizio e gestione della Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 112 e la predisposizione logistico-funzionale della sede del NEA 116117 e della Centrale 118 per la Regione Molise. Parziali modifiche ed integrazioni della DGR 422/2023 del 28/12/2023". Richiesta di chiarimenti al Presidente della Regione Molise», alla quale ha fornito risposta il Presidente della Regione Francesco Roberti, per gli interroganti la Consigliera Micaela Fanelli si è detta non soddisfatta;

interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Romano, ad oggetto “Stato di attuazione della delibera di Consiglio regionale n. 27 del 9.4.2024, avente ad oggetto l’incremento del fondo per l’assegnazione di borse di studio A.A. 2023-2024”, alla quale ha fornito risposta l’Assessore Gianluca Cefaratti, l’interrogante, Consigliere Massimo Romano, si è detto parzialmente soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Azioni intraprese per l’abbattimento delle liste d’attesa e attivazione dei percorsi di tutela", alla quale ha fornito risposta l’assessore Michele Iorio, per gli interroganti il Consigliere Andrea Greco si è detto non soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Ingresso degli erogatori privati accreditati nel Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale", alla quale ha fornito risposta l’Assessore Michele Iorio, per gli interroganti il Consigliere Andrea Greco si è detto non soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma del Consigliere Gravina, ad oggetto: "Autoparco regionale-affidamento di incarico redazione perizia estimativa-delucidazioni", alla quale ha fornito risposta l’assessore Gianluca Cefaratti, l’interrogante, Consigliere Roberto Gravina, si è detto non soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma del Consigliere Gravina, ad oggetto "Aumento della spesa per il noleggio dell'auto di rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale- chiarimenti", alla quale ha fornito risposta il Presidente della Regione Francesco Roberti, l’interrogante, Consigliere Roberto Gravina, si è detto non soddisfatto;

interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto "Certificazione fondi Fers e Fse Molise", alla quale ha fornito risposta l’assessore Michele Iorio, per gli interroganti la Consigliera Micaela Fanelli si è detta soddisfatta;

interrogazione con risposta orale, a firma del Consigliere Gravina, ad oggetto «Rapporto debito/credito tra Regione Molise e Azienda Speciale Regionale "Molise Acque" e tempi di pagamento previsti. Richiesta chiarimenti», alla quale ha fornito risposta l’assessore Gianluca Cefaratti, l’interrogante, consigliere Roberto Gravina, si è detto non soddisfatto.