Fondi "Salva Molise" nella manovra di bilancio, «L'emendamento al vaglio ministeriale»

Emendamento "Salva Molise" nella manovra di bilancio 2025: intervista a Francesco Roberti

TERMOLI. Il presidente della Regione Francesco Roberti commenta l’emendamento ‘Salva Molise’, che vedrebbe un sostanziale aiuti ai conti pubblici, presentato dalla delegazione parlamentare.

«Questo è un lavoro svolto da tutti i parlamentari molisani, stiamo lavorando in quella direzione insieme ai ministeri insieme a anche al Mef e soprattutto tenendo conto di quello che è stato già fatto per altre regioni, in modo tale da avere anche noi diritti e soprattutto quel riconoscimento di una situazione dovuta al commissariamento che per troppo tempo sta mettendo in difficoltà la riorganizzazione del Sistema Sanitario».