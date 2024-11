Rush finale del tesseramento dem in vista del congresso, Coscia: «Voltiamo pagina»

TERMOLI. Rush finale del tesseramento Pd in vista del Congresso e questo scorcio viene evidenziato da uno dei candidati alla segreteria locale di Termoli, Simone Coscia.

"Se continui a fare le stesse cose otterrai gli stessi risultati. Vuoi battere la destra? Cambiamo il Pd». «Questa destra al potere ti fa paura? Sei preoccupato per la vittoria di Trump in America? Ti spaventa l’autonomia differenziata che spaccherà l’Italia proposta dalla Lega di Salvini? Sei convinto che a Bruxelles Aldo Patriciello pur di mantenere il suo potere sulla sanità molisana avvalli il progetto di leader antidemocratici come Viktor Orbán che vuole svendere l’Europa a Putin? Ritieni che il governo di Giorgia Meloni ogni giorno con le sue scelte mette a repentaglio i diritti dei più deboli e di tutte le minoranze? Credi che la Giunta Roberti non sia capace di affrontare i gravi problemi del Molise? Pensi che le sfide che ci attendono non possono essere risolte dallo stesso gruppo al potere, compresa la parentesi del governo Frattura-Facciolla-Patriciello, che da oltre vent’anni governa la Regione? Il Molise ha un debito pubblico mostruoso. Una sanità allo sfascio"

Il Molise ha un debito pubblico mostruoso. Una sanità allo sfascio. Lo spopolamento e l’invecchiamento segnano il nostro destino. La crisi industriale che coinvolge il settore dell’auto presto si abbatterà sul futuro della nostra città con effetti disastrosi per tutti i molisani. Ora dipende anche da te dare inizio a una storia diversa. Se sei davvero preoccupato, agisci. Vuoi fare la differenza!? Scegli in modo differente. Vuoi davvero il cambiamento? Vuoi battere destre? Cambia la classe dirigente del Pd.

Iscriviti al Pd e scegli una nuova proposta. Diciamo basta ai vecchi esponenti del Pd quelli che con scelte folli hanno regalato prima la regione e poi il Comune di Termoli alla destra senza neanche lottare. Prendi la tessera del Pd. Fallo ora!".