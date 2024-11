L'autunno caldo del centrosinistra, i destini dei progressisti tra Pd e M5S

TERMOLI. Autunno “caldo” non solo sotto il molteplice profilo di carattere economico-sindacale a sfondo sociale, quello in corso.

Politicamente parlando, anche nel territorio si decideranno sorti diverse, soprattutto nel campo progressista, quello uscito peggio dalle ultime elezioni amministrative dello scorso mese di maggio.

Non è un caso se la campagna “aggressiva” dell’esponente dem Simone Coscia, in rotta di collisione con l’attuale classe dirigente del Pd, tragga spunto proprio dalla sconfitta alle ultime comunali a Termoli.

Il Pd, sull’onda lunga del dibattito interno - fatta salva la doppia vittoria alle regionali di due giorni fa – arriverà in primavera al suo riassetto con la vertenza De Luca, chiamiamola così, a tracciare la road map del futuro. Ma localmente, con diversi anni senza contese elettorali di rango, il prossimo test saranno le amministrative di Isernia, è chiamato alla prova della ricomposizione.

A Termoli, oltre a Coscia, in lizza ci sarebbero Sergio Sorella e Antonio Giuditta e i tentativi di unitarietà sbandierati nelle riunioni di assemblea e direzione, non avrebbero sortito sin qui grande successo, tanto che proprio l’ultimo confronto avrebbe allontanato le parti.

Ma non c’è solo da celebrare i congressi del Pd, in itinere, ormai imminente, la chiusura della fase costituente del Movimento 5 Stelle, che almeno secondo la proposta Conte, muterebbe pelle, su mandati e garante, una radicale trasformazione di un soggetto politico che negli ultimi 15 anni ha sparigliato le carte, ma anche un po’ sé stesso, stretto tra i governi con Salvini, Renzi, dem e l’ammucchiata pro Draghi, scontando scissioni e faide interne.

Localmente quella che era una corazzata da quasi il 50% di consensi in città, in alcune elezioni come le politiche e le regionali del 2018, si è ridimensionata alle cifre che stiamo registrando a livello nazionale.

Per questo, il centrosinistra, se ancora possiamo definirlo così, deve riallinearsi nella sua proposta politica soprattutto sul territorio.