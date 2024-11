La sindaca Marialuisa Forte eletta vicepresidente nazionale dell'Anci

CAMPOBASSO. La sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, eletta vicepresidente nazionale dell'Anci.

A darne rilievo (e notizia) è stata Alessandra Salvatore.

«Il Partito Democratico cresce e contribuisce in maniera decisiva alla vittoria dell'area progressista in Emilia-Romagna ed in Umbria. Uno splendido risultato, frutto dell'instancabile lavoro della Segretaria nazionale, Elly Schlein, di tutta la classe dirigente e dei tanti militanti del Partito Democratico, che è tornato, con umiltà, compattezza e determinazione, tra le persone, facendosi carico dei temi che nel profondo condizionano le loro vite.

In aggiunta a queste due belle vittorie, oggi festeggiamo un altro grande risultato che riguarda il Molise e Campobasso: la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, è stata scelta come vicepresidente di Anci nazionale.

Con la Sindaca del capoluogo molisano, avremo in Anci, così come in Europa, una voce molisana, forte ed autorevole, per portare istanze e proposte che possano migliorare servizi e qualità della vita dei nostri territori, sempre più penalizzati dalle politiche nazionali.

Vive congratulazioni a Marialuisa ed al Partito democratico tutto, a partire dalla Segretaria Elly Schlein».