Fitto vicepresidente dell'Ue, Cesa: «Grande successo per l'Italia»

ROMA. L'onorevole Lorenzo Cesa, deputato eletto in Molise, come segretario nazionale dell'Udc, rivolge “Congratulazioni di cuore all’amico Rafaele Fitto per la sua nomina a vicepresidente esecutivo in Commissione europea. È un grande successo per l’Italia. Sono certo che Raffaele farà sicuramente bene nell’interesse dell’Europa e, grazie alla sua competenza e determinazione, contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Europa nel mondo. Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare il presidente Manfred Weber e tutta la famiglia del Partito popolare europeo per avere sostenuto in maniera decisa la sua candidatura”.