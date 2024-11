La svolta del M5S: «Viviamo questa assemblea con consapevolezza, responsabilità e orgoglio»

TERMOLI. Un weekend tra i più importanti della storia del Movimento 5 Stelle, che vive la sua nuova fase costituente, anzi, la finalizza. «È tempo di partecipare e fare la differenza! Abbiamo l'opportunità di essere protagonisti e contribuire con il nostro voto a costruire il percorso del M5S. Partecipare significa essere parte attiva del cambiamento, significa fare la nostra parte per un’Italia più giusta, trasparente e vicina ai cittadini. Non lasciamo che siano gli altri a scegliere per noi. Ogni voto conta, ogni decisione contribuisce al futuro del nostro progetto politico. La partecipazione è da sempre il cuore pulsante della nostra comunità».

Il messaggio per gli iscritti, a Roma anche i tre consiglieri regionali, Angelo Primiani, Roberto Gravina e Andrea Greco.

Primiani ci riferisce che: «Viviamo questa assemblea con consapevolezza, responsabilità e orgoglio. Abbiamo la consapevolezza del fatto che il Movimento 5 Stelle sta vivendo una fase difficile e delicata. Abbiamo la responsabilità di dover rilanciare un progetto sempre meglio calibrato sulle esigenze delle persone e dei territori. Abbiamo l'orgoglio di voler superare le difficoltà attraverso un percorso democratico unico nella storia del Paese. E con i miei colleghi siamo a Roma anche con l'orgoglio di chi non ha mai smesso di lavorare per il bene del Molise. L'assemblea costituente sta rimettendo nelle mani della comunità M5S la sua organizzazione, ma anche e soprattutto la sua agenda. In queste ore stiamo votando sulla difesa della sanità pubblica, su scuola, lavoro, ambiente, diritti, interventi per aumentare gli stipendi e combattere l'evasione. Abbiamo il dovere di fornire soluzioni al Paese e, come ho sempre detto, per me possiamo farlo mantenendo la nostra identità all'interno di un'area progressista. In definitiva andiamo a Roma con la fiducia di chi attraverso collegialità, democrazia e partecipazione, vuole continuare a perseguire il bene comune».

Roberto Gravina ha voluto sottolineare l’entusiasmo di questa convention: «Buonissima è la partecipazione, c’è tanta gente che è intervenuta, c'è un bel clima positivo, i panel di confronto sono molto belli e davvero frequentati».