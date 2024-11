Gradimento e opinioni, Guglionesi Futura "registra" in testa Becci e Antonacci

GUGLIONESI. Sarà il test elettorale più interessante del basso Molise, quello in cui, a Guglionesi, ci sarà una vera e propria resa dei conti della politica locale dopo quanto avvenuto nella storia recente e non ci riferiamo solo al commissariamento causato dalle dimissioni dell’ex sindaco Antonio Tomei, che si è dimesso dopo soli 9 mesi, alla fine dello scorso inverno.

Diversi sono gli spunti di riflessione che sono stati diffusi alla comunità locale, ultimo, quello di Guglionesi Futura, che seppur privo di valore scientifico, ovviamente, ha promosso una rilevazione di gradimento (l’hanno chiamato piccolo sondaggio) su chi potrebbe essere chiamato a candidarsi a sindaco.

«Esclusivamente tra l'elettorato e cioè tra le persone non attive Politicamente, ma che semplicemente voteranno alla prossima tornata elettorale. Il sondaggio è stato svolto tra una fascia d'età che va dai 18 agli 86 anni, ci teniamo a precisare, anche che lo stesso si è svolto non tra i simpatizzanti degli stessi schieramenti».

La domanda è stata questa: “Chi tra i Gruppi o Partiti in campo voteresti alla prossima tornata elettore e perché? E cosa ne pensi?”

Ma qual è stato l’esito? «Spicca con un distacco enorme e notevole il Partito democratico a guida Della segretaria Annamaria Becci».

Guglionesi Futura, nell’analisi dei dati si spinge ad analizzarne le cause, ossia le iniziative promosse sul territorio, non ultima la vicenda Tari, ma mette in guardia: «Nonostante all'interno abbia i famosi i franchi tiratori, che oggi restano inascoltati». Al ticket Becci-Pd ascritto il 36%; seguiti a loro volta da Guglionesi nel Cuore a guida Leo Antonacci, nelle dinamiche delle opinioni raccolte (che li premiano al 27%), non mancano le remore su quanto avvenuto con l’amministrazione commissariata.

La stessa Guglionesi Futura appare accreditata del 14%: «Ringraziamo chi vorrebbe vederci in campo e a tutti coloro che hanno espresso il loro stesso Pensiero in ogni momento e luogo a Guglionesi. Ma noi non ci candideremo».

Al quarto posto il gruppo a Guida Pier Paolo Terzano, si attesta al 5%. Infine, al quinto posto Rifondazione Comunista con Pasquale Sisto, al 4%.

Altri nomi e possibili liste sotto il 2%.