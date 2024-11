«Il nostro impegno con l'obiettivo di sempre: lavorare per il bene della collettività»

TERMOLI. Con la presenza della delegazione molisana alla manifestazione "Nova", con Antonio Federico e i tre consiglieri regionali Roberto Gravina, Andrea Greco e Angelo Primiani, l'attesa è tutta per conoscere i risultati del voto online degli iscritti sui quesiti proposti dal Movimento 5 Stelle.

Convention con la conduzione della giornalista di Rai Due Manuela Moreno.

In discussione simbolo, ruolo del garante e limiti dei due mandati, oltre a numerosi altri elementi di carattere statutario, politico e programmatico.

«Ci siamo anche noi, con consapevolezza e responsabilità.

Il Movimento 5 Stelle sta vivendo una fase difficile e delicata, una fase che richiede riflessioni profonde ma anche l'entusiasmo di chi vuol continuare a lavorare in maniera sempre nuova ed efficace per tenere al centro le esigenze dei cittadini. Abbiamo voluto farlo attraverso un percorso partecipativo che è unico nella storia del Paese. Sanità, scuola, lavoro, ambiente, diritti: sono temi che riguardano da vicino la nostra terra e su questi temi dobbiamo essere presidio di cittadinanza nelle istituzioni mantenendo la nostra identità, unica e non negoziabile.

Per questo è importante discuterne nel modo più condiviso e partecipato possibile. E con l'obiettivo di sempre: lavorare per il bene della collettività», il messaggio del Movimento 5 Stelle Molise.