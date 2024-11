«Il Pd mostra il suo vero volto autoritario, non ci aspettavamo altro»

TERMOLI. Replica con stile proprio l'esponente dem Simone Coscia, dopo le decisioni assunte dalla direzione regionale, che a suo dire «Mostra il suo vero volto autoritario. Hanno fatto esattamente quello che ci aspettavamo. Il provvedimento contro di me era in programma da tempo, ce ne era stata data notizia e d’altronde è il loro stile: tentano di eliminare a tavolino gli avversari perché sanno di essere deboli e temono il confronto democratico. In Molise il Partito democratico è "cosa loro".

Loro scelgono chi è degno di partecipare al confronto democratico interno o meno. Loro scelgono quale sia il confine fra dialettica politica o vilipendio al cacicco territoriale. Loro decidono quando e come esercitare i processi democratici. Loro decidono quando è il tempo utile per l’unità delle correnti e quando è quello necessario per piegare la minoranza interna al silenzio. Lo avrebbero fatto all’ultimo momento, per non offrire possibilità di risposta. Per questo li abbiamo provocati sul loro tasto più dolente, sulla loro vicinanza alla cultura politica arrogante della destra.

Hanno risposto in modo autoritario e antidemocratico, e ora mi vien da sorridere perché dovranno giustificare al partito nazionale, e se serve anche di fronte alla legge dei Tribunali, come e perché sostengono di poter impedire a un cittadino di candidarsi per aver espresso una opinione critica. Sono cose che non stanno né in cielo né in terra ormai neppure nei partiti nostalgici di passate dittature, figuriamoci in un partito che si chiama democratico.

Dopo le sconfitte delle elezioni regionali in Molise (63% per la destra contro il 37% per il campo progressista) e dopo la sconfitta al Comune di Termoli al primo turno (68% per la destra e 6% per il candidato del campo progressista) non è stato possibile svolgere alcuna analisi politica. Le responsabilità di questa classe dirigente sono state oscurate da un silenzio inaccettabile.

Ora gli stessi protagonisti vogliono continuare come se nulla fosse accaduto ad occupare gli organismi del partito, impedendo agli avversari interni di esprimere le legittime critiche politiche e addirittura impedendo le candidature ai congressi locali. Come ho scritto nel volantino che gli ha fatto perdere le staffe: se vogliamo battere la destra in Molise, dobbiamo prima cambiare il Pd Molisano a cominciare da quello "Basso Molisano", e questo è il momento per farlo!»