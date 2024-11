M5S di nuovo al voto, Federico: «Richiesta sbagliata e ingenerosa, ma invitiamo alla partecipazione»

TERMOLI. Un Movimento 5 Stelle che pareva essere entrato in una fase nuova, anzi "Nova", dopo la conclusione della convention dello scorso fine settimana, ma i cavilli appartengono anche a soggetti politici che erano nati per avversare la burocrazia, tutto il mondo è paese. Così, dopo l'impuntatura del Garante rottamato da due terzi degli iscritti, i pentastellati (ormai ex grillini), su istanza formale di Beppe Grillo, torneranno a esprimersi sulla piattaforma online la prossima settimana.

Ma qual è l'umore di chi dall'interno del M5S cerca di traghettarlo verso il rilancio, assieme al presidente Giuseppe Conte, dopo gli ultimi anni difficili, passati dal Governo all'opposizione e con la figura di Grillo ormai crepuscolare?

Per il coordinatore regionale Antonio Federico, a cui abbiamo chiesto un commento, «La richiesta di Grillo di far ripetere la votazione sulle modifiche statutarie approvate ad ampia maggioranza solo qualche giorno fa, pur restando una sua legittima prerogativa, è a mio avviso una richiesta anacronistica, sbagliata ed ingenerosa nei confronti di una intera comunità che si è chiaramente espressa. Ho sempre avuto grande rispetto di Beppe in tutti questi anni, ma adesso questo suo atteggiamento risulta solo dannoso ed incomprensibile.

La prossima settimana tutti gli iscritti al Movimento saranno di nuovo chiamati a votare e dovremo fare in modo di essere davvero in tanti: la democrazia diretta e l'uno vale uno si esprimono con la partecipazione e non invitando al non voto, altrimenti si cede all'idea dell'uno che vale più di ogni altro! L'invito che faccio io a tutti gli attivisti molisani è quello di partecipare e, quindi, votare!»