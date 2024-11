A Roma l’assemblea nazionale di "Noi Moderati"

CAMPOBASSO. “Le politiche economiche, le strategie per il rilancio del Paese, una visione sempre più europeista con l’Italia al centro dei grandi cambiamenti che il momento attuale impone, saranno questi i temi al centro dell’importante due giorni che a partire da domani sabato 30 novembre fino a domenica 1dicembre si svolgerà a Roma per l’Assemblea Nazionale del Partito di Noi Moderati guidato dal nostro leader Maurizio Lupi”.

Questo quanto dichiarato dal Coordinatore per il Molise il Consigliere regionale Fabio Cofelice che ha annunciato la presenza nella Capitale di una delegazione dal Molise. “Il lavoro capillare portato avanti sul territorio regionale, a partire dalla nascita di ‘Noi Moderati’ due anni fa, oggi ci vede protagonisti. In questo periodo tante sono state le attestazioni di stima dai vertici nazionali ai quali va il mio grazie per avere saputo interpretare e intercettare le istanze partite dal Molise. La due giorni romana – ha detto ancora il Coordinatore Regionale – è un appuntamento centrale per quanti credono nei principi e nei valori fondanti di ‘Noi Moderati’ la cui voce sta diventando sempre più autorevole e incisiva per un’Italia "popolare ed europeista" che trae ispirazione anche dai valori del mondo cattolico.

Alla presenza di tutti i Big della coalizione di Centrodestra di cui ‘Noi Moderati’ è parte integrante ed alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni – ha così concluso Cofelice - la due giorni di lavoro e di tavoli tematici, sarà un momento importante per continuare a percorrere la strada tracciata due anni fa”