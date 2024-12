«Il M5S avviato a una maggiore collegialità, frutto dell'esperienza maturata nelle istituzioni»

TERMOLI. Si chiuderà domani il voto ripetuto per approvare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, vicenda politica che sta registrando giorno dopo giorno toni sempre più alti da parte del fondatore Beppe Grillo, all’indirizzo del presidente Giuseppe Conte.

Per il consigliere regionale Roberto Gravina, a cui abbiamo chiesto di esprimersi, «c’è un po' dispiacere per quella che sta diventando una sfida quasi personale. Io credo che il M5S, al di là di tutto, sia cambiato non perché è cambiato il movimento in quanto tale. E’ cambiato il contesto nel quale ha operato dal momento in cui è diventata una forza addirittura di governo nazionale e anche a livello locale; è ovvio che ci si è resi conto con l'esperienza che insomma governare richiede responsabilità, ma soprattutto ti impone anche di rivedere quello che in buona fede tu pensavi essere l'unica soluzione per una o più questioni.

Quindi io credo che quello che è stato avviato, un processo costituente, a cui tra l'altro come coordinatore del comitato enti locali, ho avuto il piacere di collaborare per la stesura del documento relativa agli enti locali e territoriali del nostro programma di rilancio, che è il frutto appunto di un lavoro partecipato.

Non si può liquidare il tutto con un conflitto, anche se va riconosciuto il merito di aver creato il M5S, ma ognuno di noi nel suo piccolo ha contribuito lavorando nelle istituzioni a dimostrare che oltre alle idee ci sono le azioni, ci sono ci sono le attività di governo che richiedono anche un una capacità di analisi e di adattamento, che in alcuni casi che soltanto l'esperienza ti può dare.

Mi auguro che si possa ripartire con lo slancio giusto senza inneggiare ad un leaderismo esasperato, ma a una comunità che anzi con la riforma che si avvia, appunto frutto del lavoro della Costituente, aumenta fortemente la collegialità rispetto a prima, quindi non vedo come un aumento della collegialità e quindi della democrazia all'interno del Movimento possa essere ostacolato, ma anzi debba essere incentivato».