Federico: il M5S guarda avanti senza perdersi nelle beghe interne

TERMOLI. Movimento 5 Stelle allineato in Molise col resto della comunità pentastellata.

Con una maggiore partecipazione e una percentuale ancora più larga della votazione durante "Nova", quattro quinti abbondanti degli iscritti hanno rottamato limiti statutari sui mandati e il loro garante Beppe Grillo. Per i proponenti, dunque, repetita iuvant.

La squadra del presidente Giuseppe Conte si consacra e per il coordinatore regionale Antonio Federico, "Abbiamo ripetuto il voto e sono stati anche di più gli iscritti che hanno partecipato, votato ed avuto la possibilità di esprimere la loro volontà di cambiamento del Movimento. Grillo resterà per sempre il fondatore e la persona che più di tutte ci ha avvicinato a questo progetto e ci ha dato opportunità incredibili, ma oggi il movimento vuole guardare avanti e non perdersi in beghe interne che fanno il male della politica ed allontanano davvero i cittadini".