Tutti presenti in Consiglio comunale, tra regolamenti e "debiti fuori bilancio"

TERMOLI. Lavori al via alle 8.50 in Consiglio comunale, con lo start del presidente dell'assise civica Annibale Ciarniello, a Termoli, per una delle ultime convocazioni dell'anno, visto che dovrà anche essere successivamente approvato il Bilancio.

Tra presenze in sala consiliare e da remoto, assemblea che si presenta al completo.

Non nutritissimo l’ordine del giorno, con alcuni adempimenti finanziari, per riconoscimento di debiti fuori bilancio, modifiche ai regolamenti Tari e di Igiene, mozione per intitolare il nuovo parcheggio del Crocifisso a Carlo Alberto Dalla Chiesa e una interpellanza sull’acquisizione delle strade di via Udine, via Lissa, via Po e via dei Mandorli.

Sui primi due riconoscimenti di debiti fuori bilancio, la maggioranza vota compatta (20 i sì, compreso il sindaco Balice) e l'opposizione che non partecipa alle operazioni di voto.

I regolamenti di Tari e Igiene, su proposta di Giuseppe Mottola e Giuseppe Spezzano sono stati rinviati in Commissione.

Due gli interventi sulla mozione di intitolazione del nuovo parcheggio del Crocifisso a Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vincenzo Sabella, primo firmatario, e Marcella Stumpo, quindi il sindaco ha chiuso la discussione, poi voto unanime.

La Stumpo ha chiesto di dar corso anche alle intitolazioni già approvate con mozioni nella precedente amministrazione, su proposta della minoranza, ricevendo le rassicurazioni dal sindaco.

Infine, sull'acquisizione al patrimonio pubblico delle 4 strade di lottizzazione, l'assessore ai Lavori pubblici Enrico Miele ha risposto all'interpellanza della minoranza, descrivendo l'iter a partire dal 2012, coi passaggi chiave successivi, al termine di una istruttoria che riguarda i sottoservizi, i documenti andranno al settore Patrimonio per il passaggio definitivo relativo,