"A difesa delle libertà", la Lega scende in piazza a Termoli

TERMOLI. "A difesa delle libertà, unisciti alla Lega", è il titolo degli eventi che si svolgeranno sabato 14 e domenica 15 dicembre. Sabato mattina, a partire dalle ore 10:30, saranno organizzati incontri a Isernia, in Piazza Giosuè Carducci, nei pressi della Fontana Fraterna, e a Venafro, in Piazza Salvo D'Acquisto, nei pressi del mercato e dell'ufficio postale. Entrambi gli appuntamenti si concluderanno alle 13:00.

Domenica 15 dicembre, i riflettori saranno puntati su Campobasso, dove, dalle 10:30 alle 13:00, l'incontro avrà luogo in Corso Vittorio Emanuele II, di fronte al Bar Centrale. Nel pomeriggio, sarà la volta di Termoli, con un evento che si terrà dalle 17:30 alle 20:00 in Piazza Vittorio Veneto, all'angolo con Via XX Settembre.