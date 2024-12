Gravina boccia il bilancio della Regione: «Più tasse e nessuna riduzione dei costi»

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, commenta l'approvazione dei documenti di bilancio avvenuta a Palazzo D'Aimmo,

«Filiera istituzionale o meno, anche in occasione dell'assestamento del Bilancio di previsione 2024/2026 portato oggi in Consiglio regionale, la relazione dei Revisori dei conti dell'ente certifica, per l'ennesima volta, come nel bilancio regionale di questa maggioranza di centrodestra non vi sia traccia alcuna di una riduzione dei costi, al contrario, invece, della celerità mostrata nell'aumentare il prelievo delle imposte attraverso l'addizionale Irpef.

Se da un lato abbiamo un bilancio regionale che continua a presentare conti in rosso, dall'altro abbiamo anche tutta la partita delle società partecipate con le loro perdite che non potranno non causare ulteriori problemi al sistema regionale.

Prima o poi qualcuno dovrà farsi carico dei debiti che negli anni le società partecipate hanno assunto e di certo non possono bastare le parole di circostanza di assessori e giunta su questo tema».