Ecco l'emendamento "Salva Molise": entro fine gennaio serve il piano di rientro

TERMOLI. Arriva il testo dell’emendamento “Salva Molise”, che si piazza all’articolo 66 bis, della Manovra di Bilancio del Governo Meloni, presentato direttamente da Palazzo Chigi.

(Misure per il servizio sanitario della regione Molise).

1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la Regione Molise è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.

3. L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e attuazione da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.

Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire it riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento prevista dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché redazione del piano di cui al comma 2.

In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano it rispetto di quanto programmato valutando l’erogabilità delle risorse previste al comma 1.

4. A decorrere dall'anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conte delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.