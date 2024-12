«Il governo Meloni vicino alle istanze del popolo molisano, frutti del lavoro partito 2 anni fa»

TERMOLI. «Ancora una volta il governo Meloni si dimostra vicino alle istanze del popolo molisano».

Si esprime così il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta, dopo la presentazione dell'emendamento governativo alla Manovra di Bilancio che stanzia fondi importanti per la sanità molisana.

«Con l’emendamento approvato alla legge finanziaria 2025 il governo attribuisce 90 milioni di euro alla regione Molise per ridurre il deficit sanitario pregresso. Un altro passo avanti fondamentale per assicurare la salute dei molisani. E’ un lavoro che portiamo avanti sin dal 2022 come delegazione parlamentare, dal 2023 in stretta collaborazione con il presidente della regione. Peraltro l’emendamento, al comma 4, prevede ulteriori 20 milioni di euro per regioni sotto 500.000 abitanti e sostanzialmente quindi li stanzia per la regione Molise.

Questo ulteriore stanziamento è solo l’ultimo tassello che si innesta su altri provvedimenti adottati in favore del Molise a cominciare dall’incremento del fondo sanitario regionale che nel 2021 era di 610 milioni di euro e già nel 2023 è stato di 630 milioni di euro ed oggi portato a circa 640 milioni di euro. Pertanto ringrazio Giorgia Meloni e il suo Governo per l’attenzione ancora una volta mostrata verso la nostra regione».