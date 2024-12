Lega in Molise, nomine di settore del commissario regionale Patriciello

TERMOLI. Il commissario della Lega Salvini Premier Molise, On. Aldo Patriciello, ha provveduto a nominare tre nuovi responsabili regionali dei dipartimenti:

Giuseppe Acciaro per il dipartimento Agricoltura, Filiera Agroalimentare e Cibo;

Antonio Vulture Di Toro per il dipartimento Attività Produttive;

Maria Antenucci per il dipartimento Istruzione e Scuola.

«A tutti loro auguri di buon lavoro per questo importante incarico!», il messaggio da parte dell'europarlamentare che da qualche mese ha preso in mano le redini della Lega in Molise.