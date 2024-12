«Grazie al Governo Meloni il bilancio politico 2024 è positivo»

TERMOLI. Il 2024 sta per concludersi e, come ogni anno, è il momento di fare un bilancio delle attività politiche e amministrative. Un’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti, sugli sforzi compiuti e sulle sfide che attendono il futuro.

«Questo bilancio, in particolare, evidenzia i successi ottenuti grazie all’impegno del governo Meloni a livello nazionale e all’importante lavoro del governo regionale, con il determinante apporto del nostro Partito, Fratelli d’Italia». Afferma il coordinatore regionale FdI, Filoteo Di Sandro.

«Il bilancio politico per l’anno che sta per finire non può che essere positivo, non solo per i risultati raggiunti a livello nazionale dal governo Meloni, ma anche per quelli raggiunti dal governo regionale con il determinante apporto del nostro Partito- continua Di Sandro- L’ultimo risultato positivo, e per alcuni versi clamoroso, per la nostra Regione è quello raggiunto per il fondo sanitario regionale con un aumento non solo del budget annuale ma anche con un finanziamento straordinario di 90 mil euro e di altri 20 mil per le annualità successive.

Queste risorse ci permetteranno non solo di azzerare il debito sanitario accumulato nel corso degli anni, ma di programmare meglio il sistema sanitario regionale e quindi guardare con ottimismo al futuro della sanità molisana dando delle risposte adeguate alle esigenze dei cittadini molisani.

A nome di Fratelli d’Italia regionale voglio ringraziare i parlamentari molisani, il presidente Francesco Roberti , l’assessore alla sanità Michele Iorio e soprattutto l’on. Elisabetta Lancellotta che ha seguito in commissione passo passo l’emendamento presentato a sua firma portando a casa il risultato.

Naturalmente ringrazio Giorgia Meloni e tutti i massimi dirigenti del Partito nazionale che hanno sostenuto con determinazione le ragioni del Molise.

Il gioco di squadra premia sempre ed è il Molise a beneficiarne e noi di FdI già siamo proiettati al 2025 per nuove sfide e nuovi traguardi.

Auguri di Buone Feste a tutti».