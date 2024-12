Trasporto urbano, Pozzo Dolce e Depuratore: la posizione della Rete della Sinistra

Trasporto urbano, Pozzo Dolce e Depuratore: conferenza stampa di Marcella Stumpo

TERMOLI. Conferenza stampa di fine anno, stamani, nella sede di via XXIV maggio, per la consigliera comunale di opposizione, Marcella Stumpo, che di fronte a diversi attivisti ha messo a fuoco i temi che lei ritiene dirimenti in questo avvio di mandato amministrativo.

Sono questioni che la capogruppo della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, da sempre, pone al centro dell'attenzione politica.

Tuttavia, in questa occasione, l'ha voluto fare, documenti alla mano, ovviamente, invitando esplicitamente i cittadini a non disertare le sedute del Consiglio comunale.

Gli argomenti trattati in questo appuntamento, condivisi con il resto della minoranza, ci ha tenuto a specificarlo, sono stati quelli dell'acquisto degli autobus a metano per il trasporto urbano, il project financing della delocalizzazione del depuratore, con i riflessi sulle bollette Acea dei prossimi anni, e la riqualificazione di Pozzo Dolce, chiaramente rivisitati in chiave critica, rispetto alle scelte compiute dalle amministrazioni di centrodestra negli ultimi due mandati.