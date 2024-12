«Il Paese ha un gran bisogno di uomini coraggiosi», Greco incontra Di Battista

MOLISE. «Ieri sera ho avuto il piacere e l'onore di riabbracciare un amico, un uomo che ha preservato nel tempo il coraggio e la coerenza delle sue idee. Una di quelle persone che è riuscito a farmi emozionare e continua a farlo. Sono stato ad Ortona ad un incontro organizzato dalla Piazza di Schierarsi, un'associazione con cui sta dimostrando insieme a tantissimi giovani che fare politica fuori dalle istituzioni è possibile. Ma io voglio dirlo chiaramente, spero che presto torni a farla anche dentro le istituzioni!»

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, riabbraccia Alessandro Di Battista.

«Il Paese ha un gran bisogno di uomini coraggiosi, di persone fuori dall'ordinario, perché si, per me lui lo è. Uno dei grandi mali che abbiamo vissuto nel MoVimento è stata l'invidia. Alessandro i primi nemici li ha avuti nel MoVimento, quando a un certo punto per farlo fuori le hanno provate tutte, perché? Semplicemente perché i mediocri hanno paura delle persone con la schiena dritta, tanta coerenza e una quantità di cervello di gran lunga superiore alla norma. Questo accade un po' ovunque. I mediocri pensavano di poter fermare questo uragano ma alla fine sono - o saranno - spazzati via dalla storia.

Ma non voglio perdere tempo a parlare del passato, perché quello che voglio augurargli e augurarmi (da cittadino prima di ogni cosa) è che Alessandro continui il suo grande cammino, sfondando il muro dell'indifferenza, dell'accidia, della falsità. Che lo faccia circondato da persone serie, con la schiena dritta e la capacità di emozionare, oltre che le competenze per farlo. Nella foto con noi un altro amico, una persona che ha preservato integrità e idee: Domenico Pettinari è la dimostrazione vivente che le idee camminano sulle gambe degli uomini e che nessun simbolo è più forte della coerenza. Tanti hanno dimenticato che se siamo arrivati al governo del Paese è anche e soprattutto per questo, per persone come Alessandro. Grazie Ale per avermi fatto emozionare ancora una volta».