Si conclude la sessione di Bilancio a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Nonostante un calo di tensione dell'elettricità, dovuto al maltempo, la Regione Molise chiude all'antivigilia di Natale la sessione di Bilancio a Palazzo D'Aimmo.

Presieduto da Quintino Pallante, si è riunito oggi il Consiglio regionale che ha provveduto ad esaminare, discutere e quindi approvare delle proposte di legge e degli atti amministrativi che sono stati illustrati all’Aula dal Consigliere relatore, Roberto Di Pardo che, tra le altre cose, ha evidenziato come ogni atto ha ricevuto il parere positivo della Prima Commissione permanente, di cui è anche Presidente.

In particolare, sono stati approvati a maggioranza, così come da iscrizione all’ordine del giorno, i seguenti provvedimenti di iniziativa della Giunta regionale:

«Determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione realizzatosi a seguito delle risultanze di cui alla legge regionale 17.07.2024 n. 5 ad oggetto: "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021"» [DGR n. 526/2024] (respinta a maggioranza una pregiudiziale presentata dal Consigliere Romano che l’ha anche illustrata all’Aula. Il provvedimento è stato approvato con voto espresso a maggioranza);

«“Rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”. Riapprovazione del Rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2022 per effetto del dispositivo adottato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Molise nell'udienza del 23 ottobre 2024 in merito al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022» [DGR n. 527/2024], (Il provvedimento è stato approvato con voto espresso a maggioranza);

«“Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2022”. Riapprovazione del Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2022 per effetto del dispositivo adottato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Molise nell'udienza del 23 ottobre 2024 in merito al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022» [DGR n. 528/2024], (Dopo gli interventi per dichiarazione nei doto dei Consiglieri Greco, Fanelli, Di Pardo e Romano, il provvedimento è stato approvato con 11 voti favorevoli e 7 contrari);

Proposta di legge regionale n. 52, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023", (Dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Romano e Primiani il provvedimento è stato approvato con 10 voti favorevoli e 7 contrari);

"Rendiconto consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023" [DGR n. 601/2024] (Il provvedimento è stato approvato a maggioranza);

"Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2023"[DGR n. 601/2024], (Dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Gravina, Salvatore, Sabusco il provvedimento è stato approvato con 11 voti favorevoli e 7 contrari);

Proposta di legge n. 50, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il pagamento di un indennizzo per attività professionale resa da avvocato del libero foro per la rappresentanza e difesa della Regione Molise nei procedimenti innanzi a: TAR Molise, rg n. 16/2010, sentenza n. 992/2011; C. Stato, rg n. 4192/2012, sentenza n. 1462/2013; C. Stato rg nn. 6319-6320-6321/2010, ordinanze nn. 371-4197- 4901/2010; TAR Molise rg n. 212/2004, sentenza n. 186/2011; C. Stato rg n. 8412/2011, sentenza n. 3867/2017; TAR Lazio rg n. 8693/2012, sentenza n. 9868/2013; TAR Molise rg n. 496/2007, sentenza 603/2013; TAR Molise rg n. 497/2007, sentenza n. 604/2013; Tar Molise rg n. 498/2007, sentenza n. 605/2013"[DGR n. 583/2024], (Il provvedimento, dopo essere stato emendato in Aula, è stato approvato a maggioranza con alcune astensioni);

Proposta di legge regionale n. 51, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera a, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Decreto ingiuntivo n.385/2019 (n.1330/19 R.G. Tribunale di Campobasso), (Il provvedimento è stato approvato con voto espresso a maggioranza con due astensioni);

Proposta di legge regionale n. 54, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Molise per l’anno 2025", (Dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Greco, e dopo che il testo è stato emendato in Aula, il provvedimento è stato approvato con 11 voti favorevoli e 7 contrari).

Il presidente Pallante a conclusione della seduta ha ringraziato il relatore Di Pardo e tutti i componenti della Prima Commissione per l’intenso lavoro svolto per far giungere in Aula tutti i provvedimenti in tempi molto ristretti. Parimenti il Presidente Pallante ha espresso gratitudine a ciascun Consigliere sia di maggioranza che di minoranza per il senso di responsabilità dimostrato, pur mantenendo le rispettive posizioni, consentire l’approvazione definitiva tutti gli atti posti alla loro attenzione per il bene superiore del Molise e di molisani.

Galleria fotografica