Bilancio, M5S: “Molise allo sbando, Regione come una macchina col serbatoio bucato"

CAMPOBASSO. Nota stampa dei portavoce M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, Angelo Primiani e Roberto Gravina, in merito alla discussione odierna su rendiconti finanziari.

Speravamo che questo governo regionale fosse in grado di portare un po’ di serenità ai molisani, almeno a Natale. Purtroppo, la realtà dice il contrario: la maggioranza Roberti, giunta ormai al secondo anno di legislatura, non riesce a trovare una via d’uscita da un vicolo cieco fatto di debiti, inefficienze e una situazione finanziaria disastrosa che affossa ogni prospettiva futura.

Non possiamo ignorare quanto emerso dalla discussione in Consiglio regionale sui rendiconti finanziari 2022 e 2023. Si tratta di documenti che certificano non solo il disastroso stato dei conti pubblici, ma anche l’incapacità del centrodestra di affrontare le sfide strutturali che il Molise si porta dietro da troppo tempo.

Portare in Aula i rendiconti con ritardi sistematici è diventata una prassi che umilia il ruolo dei consiglieri regionali e svilisce le funzioni istituzionali dell’Assemblea. Per questi motivi, ancora una volta si chiede l’autorizzazione all’esercizio provvisorio. Il tutto, in assenza del presidente della Giunta, che per altri impegni manca alla discussione del documento più importante per il Molise. E nonostante le numerose osservazioni della Corte dei Conti, questa maggioranza si concede il lusso di non adottare misure correttive adeguate, proseguendo invece su una strada che sta portando la Regione al tracollo.

I dati parlano chiaro: su ogni molisano pesa un debito di 2.100 euro, oltre il doppio della media nazionale, mentre il disavanzo sanitario resta impietoso e le poste iscritte a bilancio risultano sempre meno credibili, con residui che rischiano di squilibrare ulteriormente i conti.

Ma il problema non è solo tecnico. È soprattutto politico. Questa maggioranza, che è praticamente la stessa della scorsa legislatura, ha ottenuto un mandato elettorale su una premessa precisa: rimettere in ordine i bilanci per far tornare la macchina a camminare. Oggi quella macchina è ferma, con il serbatoio bucato: pur immettendo risorse, è destinata a restare impantanata negli stessi problemi di sempre, se si continuano a ignorare le norme sul ripiano del disavanzo, così come le prescrizioni dei magistrati contabili.

Per non parlare di ciò che accade in ambito sanitario, dove si continuano a privilegiare gli erogatori privati a discapito del sistema pubblico spingendo il Molise verso un perpetuo piano di rientro, mentre il Consiglio regionale continua a restare escluso dalle decisioni che contano, esautorando di fatto la volontà popolare.

Un’immagine desolante di una regione schiacciata da debiti insostenibili, servizi pubblici al collasso e una classe dirigente che non offre soluzioni credibili.

La verità è che questa maggioranza non vuole superare i problemi del passato, perché così può continuare a gestire senza trasparenza le solite dinamiche che condannano i molisani a pagare le tasse più alte d’Italia per ricevere in cambio i servizi più scadenti. La verità è che il governo Roberti sta facendo né più né meno del governo Toma.