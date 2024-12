La Tari non scenderà, polemica politica a Guglionesi

GUGLIONESI. Nonostante il corredo importante di firme, non mutano gli importi sul pagamento della Tari a Guglionesi. Una risposta molto dettagliata, quella fornita dalla commissaria prefettizia al circolo Pd, che ha promosso la petizione del novembre scorso, poi consegnata proprio in municipio.

Risposta che trae origine dal rispetto dei principi contabili e dalle norme fiscali, che non permettono di usare i fondi del project financing per ridurre l’impatto della tassa sui rifiuti a Guglionesi.

Il Circolo ha ovviamente replicato: «La presente nota è in risposta alla sua comunicazione in merito all’istanza prodotta da questo Circolo per l’annullamento dell’aumento della Tari 2024 suffragata dalla sottoscrizione di ben oltre seicento cittadini nel breve lasso di tempo di due giorni.

Preliminarmente va rilevato che contrariamente a quanto emerso nell’incontro svoltosi in precedenza con il sub commissario Straordinario all’insegna di un cordiale ed attento ascolto delle tesi sostenute dalle parti in causa, abbiamo dovuto registrare la sua netta chiusura persino nel ricevere la delegazione al completo limitandosi a riferire alla segretaria del Circolo l’invio di una risposta per il tramite del servizio postale.

Noi pensiamo che tale atteggiamento sia la cifra che connoti tale gestione commissariale segnata da un glaciale distacco dalle esigenze dei cittadini a mo’ di una punizione da infliggere ad una comunità che si è macchiata della colpa di aver interrotto il corso di un’amministrazione comunale appena insediatasi. Trincerarsi dietro ad un ruolo non politico dettato dal suo incarico ricevuto non può essere una corazza intaccabile a un qualsiasi rilievo ricevuto poiché la sua condotta della cosa pubblica risente di quella politica tanto vituperata allorquando concede contributi solo a qualche Associazione, mentre nega ad altre persino di accendere con le luci un albero quale segno di un Natale che dovrebbe trovare cittadinanza anche tra di noi. Nel momento in cui approva il bilancio di previsione la allocazione delle risorse non avviene certamente “ope legis”, ma sulla base di scelte assunte che se non discrezionali certamente con il beneficio di essere concepite per il bene della polis.

In sostanza due erano i rilievi posti dal Circolo Pd: da un lato si riteneva illegittimo l’aumento della Tari 2024 sia per evidenti irregolarità nella fase pubblicistica degli atti amministrativi prodotti che per la mancanza del presupposto oggettivo per la sua applicazione, mentre ulteriormente si eccepiva l’uso dissipato delle royalty incassate dalla gestione della discarica intercomunale e dalle successive attività industriali derivate nei mille rivoli di una indistinta spesa corrente anziché parzialmente impegnate a ristoro ambientale a favore di quelle aree che maggiormente risentono del citato gravame ambientale.

Invero anche se derubricato a mero formale ci riconosce l’omissione della pubblicazione degli atti deliberativi e degli allegati che hanno prodotto di fatto l’aumento della Tari 2024.

Pur apprezzando il fatto di aver riconosciuto che sotto l’aspetto procedurale nella formazione degli atti di cui trattasi non siano stati rispettati tempi e modi di pubblicazione degli stessi e relegando tali comportamenti in una semplice e formale procedura amministrativa, dimentica però che nel procedimento amministrativo la forma è sostanza, per cui, gli atti cosi come sono stati confezionati, proposti e successivamente pubblicati (addirittura dopo l’emissione delle bollette di pagamento!!) potevano sicuramente essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo con forte probabilità di vedersi annullati tali richieste di pagamento.

Noi le chiediamo però che l’ammissione dell’antefatto comporti necessariamente i provvedimenti del caso da emettere nei confronti del Dirigente che ha omesso tali inderogabili procedure pubblicistiche.

Nell’incontro avuto con il Sub Commissario Straordinario argomentammo la richiesta dell’annullamento della TARI 2024 per via soprattutto del mancato pagamento della componente del conferimento in discarica al gestore come da riscontri acquisiti tramite conoscitori delle finanze pubbliche del comune di Guglionesi.

Nella sua risposta non c’è nessuna traccia di questo rilievo che per noi è la prova di una scelta operata esclusivamente per fare cassa a danno dei cittadini e per coprire cospicui buchi nelle finanze comunali che oggi stanno purtroppo emergendo. Invero per onestà intellettuale dobbiamo riconoscere che tale ingegneria finanziaria tendente ad occultare il mancato pagamento del conferimento in discarica per legittimare la Tarsu prima ed oggi la Tari non è frutto del suo operato vigendo da decenni, ma oggi tutto ciò diventa intollerabile per via del consistente aumento anche in considerazione che il paese è più sporco e non esiste un servizio minimo di spazzamento sistematico delle strade.

Su tali argomentazioni ci aspettiamo risposte esaustive in grado confortarci in un senso o nell’altro e non sterili affermazioni di principio sull’applicazione asettica della Tari.

Il Pd è dalla parte dei cittadini e pertanto siamo determinati a portare tale vicenda all’attenzione degli organismi che esercitano una vigilanza sugli atti amministrativi e sui conti pubblici degli enti locali e valuteremo l’attivazione di una class action perché i cittadini possano riavere quello di cui ingiustamente un organismo pubblico li ha privati.

L’altro tema caldo che sottoponiamo alla sua attenzione è la restituzione di una parte delle royalty incassate a mo’ di ristoro ambientale per sanare/mitigare con interventi adeguati l’area attigua alla discarica consortile che presenta notevoli criticità ambientali oggi evidenti per la presenza ricorrente di miasmi. L’assurdo è che tali residenti sono costretti a pagare anche loro gli aumenti Tari 2024 In presenza di tali criticità e in assenza dello spazzamento delle strade che sono delle autentiche mulattiere.

Il Circolo del Pd si schiera dalla parte di questi cittadini che sinora non hanno trovato voce e risposte ai loro problemi sollevati da tempo e ci attendiamo che nel ruolo di massima autorità sanitaria in materia e di incolumità pubblica in senso lato agisca per far luce sui loro disagi.

Il Pd chiede che venga attivata una task-force composta da esperti, da una rappresentanza dei residenti della zona e dei gestori della discarica per far luce sui seguenti aspetti delle problematiche rilevate: le misure adottate dal gestore in linea con le prescrizioni dettate al momento della concessione e per contrastare i miasmi avvertiti dalla popolazione residente; la necessità di prevedere da parte dell’ente comunale di destinare parte delle royalty quale dovuto ristoro ambientale per mitigare con opere adeguate alcune problematicità ambientali che sono evidenti nella zona attigua alla discarica; la valutazione, in caso di eventuali ampliamenti e/o di nuovi insediamenti non riconducibili strettamente alla originaria concessione, di un eventuale maggiore aggravio del pesante carico ambientale cui viene sottoposta l’area circostante che è a forte vocazione agricola e in presenza di colture biologiche.

Segnaliamo come la precedente minoranza consiliare di cui il Pd faceva parte richiese l’accesso senza alcun esito ad un verbale redatto dall’Arpa a seguito di un’ispezione nell’impianto secretato da una determina dirigenziale per cui anche in questa sede le rinnoviamo la richiesta anche per fugare dei dubbi legittimi che tale omissione rende legittimi.

Per concludere ci aspettiamo che lei non risponda tanto a noi del Pd quanto ai cittadini che hanno perorato l’annullamento ingiusto della Tari 2024 e a quanti vivono le problematicità causate dalla presenza della discarica consortile e di tutte le attività imprenditoriali non strettamente connesse all’originaria concessione, tra cui un impianto biomasse che in altre realtà ha visto l’avversione ferma e convinta dei cittadini residenti, perché in caso contrario il Circolo Pd non si accontenterà di aver sollevato solo un polverone, ma si assumerà l’onere di portare tali problematiche all’attenzione di quegli organismi in grado di rimuovere le barriere di vario genere che ostacolano l’accoglimento di tali istanze popolari».