GUGLIONESI. Dopo gli impegni nel capoluogo, la Ministra per il Sud Barbara Lezzi, come da programma, si è trasferita nelle zone terremotate del Basso Molise, prima a Guglionesi, quindi a Palata. E’ l’unico esponente del Governo a farsi vedere in Molise dopo il sisma: Barbara Lezzi è arrivata a Guglionesi, in auto, alle 15:30, accolta dal governatore Donato Toma, dal sindaco Mario Bellotti ed esponenti dell’amministrazione comunale.

Il ministro per il Mezzogiorno ha salutato gli ospiti della tendopoli allestita nel paese ed ha risposto alle domande dei giornalisti.