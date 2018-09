Oscar Scurti e Mano Albino gli altri due componenti locali del coordinamento Pd

TERMOLI. L’Assemblea di federazione dem è riuscita a indicare i due componenti residui al direttorio regionale del Partito democratico. La riunione utile è stata convocato e tenuta venerdì scorso 21 settembre, presso la sede del circolo Pd di Guglionesi - alle ore 17.30, dove in una riunione congiunta di segretaria, segretari e referenti di circoli e componenti assemblea e direzione hanno discusso delle due nomine e anche di congressi di circolo e regolamento nazionale. Infine, si è parlato della manifestazione nazionale del 30 settembre prevista a Roma. Dal Basso Molise nel neo coordinamento regionale entrano a far parte Oscar Scurti, capogruppo Pd al Comune di Termoli e Mano Albino. Il segretario Pasquale Marcantonio ha dettato l’agenda di fine settembre e inizio ottobre. «Nei prossimi giorni avremo l’assemblea regionali di Isernia per varare il comitato regionale e il regolamento per le date dei congressi di circolo, di federazione e dopo del congresso regionale».