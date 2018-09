TERMOLI. Un Consiglio comunale lampo, quello che ha riaperto oggi pomeriggio l’attività amministrativa dopo la pausa del mese di agosto. Una seduta durata poco più di un’ora.

Sono filati lisci tutti i provvedimenti in agenda, con un solo vero momento di scontro, tra Sbrocca e Di Brino, sui debiti lasciati dalla Tua Spa e riportati nel bilancio consolidato. Approvati il Bilancio consolidato 2017, poi ci la ratifica della variazione d’urgenza del bilancio di previsione.Due i fascicoli con proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio mandati in archivio e infine, la proposta di acquisizione al patrimonio comunale di via Saverio Cannarsa – illustrata da Pino Gallo - nonché il recesso dalla rete internazionale delle città del buon vivere, “Cittàslow”, considerata poco dinamica nelle relazioni con l’ente di via Sannitica