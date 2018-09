Massimo Albanese lascia il comando dei Vigili urbani, sarà dirigente agli Affari generali

TERMOLI. Cambia ancora una volta il vertice al comando della Polizia municipale.

Stavolta su sua espressa richiesta e non con provvedimento d'imperio, come avvenne nel luglio 2017, il dottor Massimo Albanese con decreto del sindaco Angelo Sbrocca è stato trasferito nelle sue funzioni dirigenziali a un altro settore.

Come riporta l'atto a firma del primo cittadino, «Premesso che, a seguito del collocamento a riposo a far data dal 1.9.2018 della Dirigente a tempo determinato del Settore VI e del Settore Demanio (Brigida Barone, ndr), è stata effettuata una ricognizione generale degli incarichi dirigenziali finalizzata ad una ridistribuzione degli stessi tra i Dirigenti in servizio ed il Segretario Generale al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il puntuale e corretto assolvimento delle funzioni dirigenziali e dei compiti istituzionali nei Settori e nei servizi rimasti scoperti;

Preso atto che il dottor Massimo Albanese, Comandante del Corpo di Polizia municipale, ha manifestato in modo espresso e formale la propria disponibilità ad essere assegnato, in via esclusiva, ad altro incarico dirigenziale in altro Settore; che a tal riguardo il dottor Albanese ha sottoscritto in data 24.9.2018 accordo conciliativo ex art. 2113 c.c. con l’amministrazione, accettando la riviviscenza del precedente decreto sindacale n.9/2017 di attribuzione di incarico dirigenziale nel Settore I Affari generali da intendersi quindi mai impugnato mai annullato e/o invalidato da pronuncia giudiziale;

Ritenuto opportuno accogliere detta richiesta anche in relazione alla necessità di provvedere in tempi brevi alla redistribuzione degli incarichi dirigenziali al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa;

Considerato, inoltre, che la copertura di Settori e servizi privi di titolari con un Dirigente a tempo indeterminato e la ridistribuzione delle funzioni dirigenziali consente di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e di contenere la spesa del personale evitando l’assunzione di altri dirigenti;

Ritenuto, per le competenze possedute, di poter affidare al dottor Massimo Albanese l’incarico dirigenziale e le connesse funzioni nel seguente Settore e relativi servizi: - Settore I – Affari Generali – Servizio 2 – Servizi Demografici – Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Archivio – Protocollo - Servizio Toponomastica;

si decreta di riconfermare, con decorrenza immediata, al dottor Massimo Albanese, Dirigente a tempo indeterminato, l'incarico di Dirigente del Settore I – Affari Generali, già conferito con precedente decreto n.9 del 20.7.2017 con contestuale cessazione dell’incarico di Comandante di Polizia municipale e di conferire altresì l’incarico dirigenziale per la direzione dei seguenti servizi: Servizio 2 – Servizi Demografici – Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Archivio – Protocollo e Servizio Toponomastica».