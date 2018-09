TERMOLI. L’eco-box che si trova nella zona iniziale di Rio Vivo, tra circolo della Vela e lido Giorgione, per intenderci, non contiene nulla. Per il portavoce in Consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele, «Letteralmente, soldi buttati». Lo documenta lui stesso in video.

«I cittadini si danno da fare per differenziare ed aiutare l'ambiente (perché a risparmi neppure l'ombra), giungono dinanzi l'isola ecologica, con pazienza infilano i sacchetti nello sportello dedicato e poi?

Poi il nulla, tutto alla rinfusa, neppure l'ombra di un mastello.

Colpa della Team ma colpa di un settore, l'ambiente che in 4 anni ha latitato come nessuno prima.

Termoli è stata, e per fortuna lo sarà ancora per poco, in mano a soggetti improvvidi, menefreghisti e sostanzialmente inutili nella gestione della cosa pubblica.

Sbrocca l'anno prossimo si ripresenterà forte della sua impopolarità.

Vi attendiamo».