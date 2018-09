Mors Tua, vita mea: Di Brino chiede a Sbrocca di liquidare la società mista

TERMOLI. Le avvisaglie dell’ennesima e asperrima polemica tra gli ultimi due sindaci di Termoli c’erano state due pomeriggi fa, nel Consiglio comunale di mercoledì 26 settembre.

Il tema della contrapposizione politica risiedeva nel cosiddetto bilancio consolidato, quello a cui l’ente di via Sannitica è dovuto poiché ha delle partecipazioni.

Un battibecco in aula tra Di Brino e Sbrocca, unico momento di tensione dell’intera seduta lampo.

L’esponente di centrodestra ha voluto chiarire alla stampa la natura dei suoi subbi, con una conferenza stampa sulla definizione della procedura di scioglimento della Tua, argomento di discussione dell’ultimo consiglio comunale appunto.

Lo scioglimento della Tua venne avviato, al pari di quello della Sea, dall’allora amministrazione Di Brino, che volle chiudere una parentesi controversa originata nel 2002, quando a cavallo delle giunte Montano e Di Giandomenico si costituirono le due società miste, esattamente il 28 settembre 2002 in Consiglio comunale.

«Esiste ancora la Tua, società che nacque da una idea durante l'amministrazione Montano e fu costituita durante l'amministrazione Di Giandomenico – ha precisato stamani Di Brino - questa società gestì anche l’appalto del parco comunale e il project financing del parcheggio sotterraneo in piazza Sant’Antonio.

Durante la presidenza Sbrocca – all’epoca della giunta Greco - il Comune di Termoli versò 100mila euro alla Tua. La società chiuse con un grosso disavanzo di 850mila euro. A luglio 2012 il Consiglio comunale della mia amministrazione dispone l'avvio delle procedure di liquidazione della Tua. Questa amministrazione non ancora definisce le modalità di chiusura della società mista di trasformazione urbana, nel bilancio attuale sono stati stanziati 250mila euro per soddisfare i creditori privilegiati. Ho scoperto che Tra i creditori c'è l'avvocato Derobertis che vanta un credito da consulenza legale di 185mila euro. Non capisco perché Sbrocca non voglia chiudere questa vicenda. Io mi sono stancato a sentirmi riprendere come un alunno da lui che si erge a professore. Lui deve solo portare la delibera in Consiglio comunale di scioglimento della Tua. Dal 2014 si spendono 17mila euro all'anno mantenerla in vita. Chiedo ufficialmente a Sbrocca di liquidare la Tua».