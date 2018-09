TERMOLI. «Tutti in piazza, anche il Molise non vuole mancare con i suoi iscritti a dire c'è poco da gioire sulle balconate di altri tempi per una manovra economica che porta in dote 100 miliardi di deficit in tre anni sulle spalle dei giovani, vediamo solo zero investimenti, condono fiscale e tagli alla sanità, per finanziare illusorie promesse elettorali che non fanno bene all'Italia e Europa».

Ad affermarlo, direttamente dalla capitale, dove è giunto col pullman partito dal Molise, è stato il segretario della Federazione dem del Basso Molise, Pasquale Marcantonio.

«È una manifestazione che misura la forza di un popolo che crede nella democrazia, nei valori che hanno reso forte l'Italia antifascista», conclude Marcantonio.

Tra i partecipanti anche la presidente dell’assemblea regionale e dirigente nazionale dem Laura Venittelli, che la ritiene «Una manifestazione dalla quale parte forte un monito per la democrazia espressa con la libera stampa che non è‘un qualcosa di soggettivo’ ma la voce forte di un popolo che non si piega alle mafie, non si piega ai capitali, che crede nella necessità di impegnare risorse per far crescere il lavoro, che crede che i beni confiscati alle mafie non debbono essere rivenduti, come si legge nel decreto di Salvini, ai privati, privati che spesso partecipano alle gare con soldi riciclati».