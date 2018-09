Presidenza troppo grande, Cammilleri attacca il dirigente Musacchio

CAMPOMARINO. Sindaco contro dirigente scolastico a Campomarino. A svelare questa contrapposizione è stato proprio il primo cittadino Gianfranco Cammilleri, con questo posto apparso sul suo profilo Facebook. «Venerdì ho scoperto che lo scorso anno il nostro caro preside ha lasciato 13 alunni delle scuole elementari in un’aula di 30 metri quadrati perché lui doveva stare bello comodo in un’aula adibita a presidenza molto più grande e confortevole. Ma vi sembra normale?

Questa è la considerazione che ha per i nostri bambini? Sono allibito come cittadino, padre e sindaco che fa parte di questa comunità». Un attacco inequivocabile che ha scatenato ovvie reazioni social. Casus belli, il Consiglio d'istituto dell’istituto Omnicomprensivo dove si discuteva degli spazi condivisi nella scuola tra Professionale, elementari e medie. Ricordiamo che lo sgombero forzato del municipio e il trasloco altrettanto forzato dei ragazzi del Professionale, per lasciare spazio agli uffici comunali ha ingarbugliato l’avvio dell’anno scolastico.