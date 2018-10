Da oggi in pensione, il futuro: mare, campagna e... politica

TERMOLI. Dal lontano 1975 non c’era ancora stata questa sensazione. Per l’ex sindaco Antonio Basso Di Brino la giornata odierna è molto particolare, scatta il suo pensionamento e solo dal lavoro nella sanità, all’Asrem. Non certo in politica, come spiegherà lui stesso.

Primo ottobre, dopo 43 anni, in pensione. Qual è la sensazione?

Adesso ancora non riesco a somatizzare quello che sta accadendo. E’una sensazione di soddisfazione e, anche di orgoglio per i traguardi raggiunti da una parte, e dall’altra un senso di vuoto perché da lunedì, dal primo ottobre, devo riorganizzare tutta la mia vita. Non avrò più l’assillo della timbratura, del rispetto degli orari, cose che ho sempre fatto con la massima attenzione pur ricoprendo ruoli dirigenziali. Ho sempre sostenuto che la maggior formazione viene dall’esempio e, quindi, l’attenzione agli orari di lavoro, l’attenzione all’attività lavorativa svolta mi ha impegnato in tutti questi anni e, credo che questo da una parte mi mancherà e dall’altra determinerà proprio un vuoto rispetto a quello che sarà il proseguo della mia vita.

Com’è cambiata la sanità in questi 43 anni?

La sanità è cambiata dal punto di vista, soprattutto, della motivazione degli operatori. Io ricordo nel ‘75/76, quando per la prima volta varcai la porta dell’ospedale per fare il corso per infermieri, c’erano ancora le religiose come capo sala che, davano una motivazione etico morale negli ospedali. Oggi non c’è più, doveva esser sostituito da una migliore riqualificazione professionale ma purtroppo credo che non ci sia più quella motivazione etica che vi era una volta e, non si è raggiunta quella maturazione professionale che doveva, in qualche modo, coprire questo spazio. Dal punto di vista dell’organizzazione credo che, seppure ci sia stato un miglioramento dei risultati medici, della tecnologia etc, c’è meno attenzione rispetto al rapporto con il malato, al rapporto con il cliente interno.

Com’è cambiata la sanità in Molise e all’ospedale di Termoli?

Io ho superato tutte le varie fasi di questa trasformazione, di questa modifica della sanità. Credo che siano stati fatti degli errori fondamentali. Io resto all’affermazione che ascoltai, credo nel 1980, allorquando l’assessore Natalino Pavone affermava che per fare buona sanità in Molise, ci volevano strade dritte e ospedali efficienti! Poi, da lì, si è passati alla, cosiddetta, assistenza domiciliare che è stato il ‘cavallo di battaglia’ dell’assessore Astore che, però, ha determinato due cose: che l’assistenza domiciliare, di fatto, non è mai decollata e gli ospedali, di fatto, sono andati man mano a esser smantellati. Fino alla situazione di oggi che, credo sia la situazione peggiore che abbia vissuto la sanità da quando sono entrato fino a oggi.

Come vede questa querelle sulla nomina del commissario della Regione Molise?

Prima prestavo molta attenzione a quelli che erano i numeri e numerini famosi di Di Maio. Al superamento di queste cose io credo. Non è importante chi sia il commissario, l’importante è che, chi riveste quel ruolo abbia contezza di quello che serve per far funzionare la sanità. Io ho incontrato una sola volta Donato Toma, il presidente della Regione, e parlando di sanità gli ho detto che io non credo più nei re e nelle regine ma credo che, per far funzionare la sanità bisogna trovare e individuare le professionalità, soprattutto mediche. Per cui gli ho consigliato di chiamare il direttore generale e di fargli fare una cosa molto semplice: ci sono molti professionisti medici molisani molto bravi, molto seri che si trovano in altre regioni, bisogna riportarli in Molise perché gli utenti, i malati vanno laddove c’è professionalità! Poi pensare ad adeguare e sistemare gli ospedali con le giuste tecnologie. Per prima cosa, però, ribadisco, recuperare le professionalità! Noi abbiamo degli esempi di medici, non faccio nomi, di professionisti che sono fuori regione che sono persone altamente qualificate che, possono rivestire ruoli dirigenziali nei nostri ospedali! Questa cosa fu fatta negli anni ’80, allorquando all’ospedale di Termoli, l’allora presidente dell’ente ospedaliero Carmine Rucci, andò a Bologna e si riportò Sabetta, andò a Roma e si riportò Tagliaferri, andò ad Ancora e si riportò Staniscia e fu il momento in cui l’ospedale di Termoli fu il primo ospedale del Molise! Bisogna recuperare le professionalità, abbandonare tutti quelli che sono i parametri se si vuole fare mobilità attiva ed eliminare quella passiva. Bisogna far tornare a brillare l’ospedale con queste professionalità! La gente deve esser certa di essere curata, di potersi salvare e non avere il dubbio di perdere la vita mentre è ricoverata in ospedale.

E’ motivo di polemica delle ultime ore, anche il dato che mancherebbero 600 infermieri. Un numero esorbitante.

Nel ‘75/76, appena misi piede in ospedale, la prima cosa che mi venne detta fu quella di andare nel reparto di medicina, per fare il tirocinio, poiché mancava il personale. Un mantra che si è ripetuto negli anni e si ripeterà sempre. Quando sono stato presidente dell’ordine degli infermieri, ho sempre posto l’accento sulla carenza del personale. Questa criticità esisterà sempre. Il problema che non si è affrontato in questa regione, e qui le responsabilità vanno a chi ha rappresentato la nostra professione dal 2003 a oggi, è che il problema non è se c’è o meno carenza di infermieri, ma la mancanza di un piano serio di fabbisogno del personale. A Termoli sono stati smantellati interi reparti, così come a Larino, e nessuno si è mai posto il problema e la domanda su che fine farà il personale infermieristico? La Asl deve fare le verifiche. Negli anni ’80, dopo il decreto sui carichi di lavoro, tutti hanno iniziato a domandarsi quale fosse il fabbisogno del personale negli ospedali, perché gli ospedali non sono fabbriche, ma luoghi in cui ci sono malati che hanno bisogno di cure. Quindi, la determinazione del fabbisogno è cosa molto seria, ed è la prima cosa che si dovrebbe fare. Quando nel 2003 io mi sono dimesso da consigliere regionale, perché avevo raggiunto l’obiettivo, per legge, di istituire le professioni sanitarie, questo servizio era il primo compito che dovevano vedere era quello di determinare il fabbisogno. Il servizio, purtroppo, non è mai decollato perché chi ha rappresentato la professione non aveva i requisiti per poter ricoprire quel ruolo! Ha ostacolato questo servizio, e oggi ci troviamo in queste condizioni. Un dato è certo, che da più di 10 anni non si fanno più concorsi per gli infermieri. Questo ha determinato il fatto che l’attuale forza lavoro infermieristica, è una forza lavoro datata con infermieri che prestano il loro servizio da oltre vent’anni. La professione infermieri si presta al famoso ‘Burnout’, alla sindrome del rigetto delle attività svolte.

Il problema della carenza del personale è stato evidenziato anche per i medici. E’ stato dichiarato quasi fallimentare il modello delle università a numero chiuso, perché ci sta portando a una mancanza di laureati.

Anche questo sicuramente, se facciamo un discorso generale. E’ un problema, una questione di professionalità. Noi nella nostra regione, ancorché abbiamo l’università, abbiamo ottenuto quel sogno di ottenere la facoltà di medicina, ma non abbiamo strutture adeguate dove questi professionisti possano formarsi adeguatamente. Ecco, la necessità di individuare professionalità fuori regione, in centri dove, veramente, ci sia la tecnologia e uno sviluppo medico molto avanzato. Carenza di personale, strutture inadeguate e non eccellenti professionalità significa avere tutta questa situazione critica che da anni viviamo.

Sarebbe auspicabile e superabile il limite del numero chiuso?

Sì certo. Io ho un mio concetto sulla meritocrazia, e sono per la meritocrazia. Chi teme la meritocrazia? Chi ha avuto sempre il primo posto e teme di piazzarsi secondo. Non è la formazione che fa la selezione, ma è l’attività che seleziona le professionalità. Per fare questo bisogna avere un sistema che non sia, detto da me sembra strano, politicizzato! Bisogna inserire un sistema di meritocrazia dove si faccia una selezione seria, non ci sarebbe bisogno del numero chiuso. Il numero chiuso si supera, nel momento in cui poi, sarà l’attività professionale a fare una selezione vera. Come nei paesi anglosassoni, dove i contratti sono contratti quinquennali sia per i medici che per gli infermieri. Ciò vuol dire che la selezione viene fatta sul campo, e ogni cinque anni, quindi, sono tutti sottoposti a verifica. E i criteri di questa verifica sono seri. La politica deve starne fuori, e lo dice un politico. Io, anche da consigliere regionale, non ho mai sollecitato cose che andavano contro la meritocrazia.

Questa risposta si abbina bene con il proseguo dell’intervista. Ora passiamo dalla sanità alla politica.Come vede la dicotomia tra sanità pubblica e sanità privata?

Io dico sempre una cosa molto semplice, questa dicotomia si risolve con questa frase: la professione medica è una professione che ha l’esclusività o pubblica o privata. Semplice, no? Chi sta nel pubblico non può fare il privato e viceversa. Fino a quando, si continuerà ad avere e pensare che il medico che sta nel pubblico può fare il privato o viceversa, il contrasto tra pubblico e privato non si risolverà mai! La frase, è una norma molto semplice, basterebbe scriverla ma, ovviamente, nessun governo ha avuto il coraggio di farlo.

E per la coesistenza del servizio sanitario come quello del Molise, dei posti letto in convenzione privati?

Questa è un’altra cosa che va abolita! Anche l’intramoenia va tolta. Bisogna avere dei posti nel pubblico e dei posti nel privato. Poi è ovvio, se nel pubblico tu vuoi avere le eccellenze, le professionalità massime, devi pagare. Tu devi prendere le risorse per far funzionare il pubblico, così il privato diventa complementare rispetto al pubblico. La ‘Cattolica’ non è nata per fare interventi chirurgici ma è nata per poter fare alta specializzazione. Ora c’è una commistione tra pubblico e privato che non va bene a nessuno dei due.

Abbiamo in Molise l’unico polo neurochirurgico in convenzione. Il pubblico non riesce più ad assolvere a questo servizio. Il suo giudizio?

Assolutamente negativo. Non ci può essere commistione tra pubblico e privato. Le commistioni non funzionano da nessuna parte, a maggior ragione non può funzionare nella sanità. La commistione è un concetto negativo, e poi, le chiamano integrazioni ma sempre commistioni sono!

Che farà Di Brino da grande, dal primo ottobre?

Mi sono iscritto a dei corsi di nuoto, per migliorare le tecniche dato che vengo da una città di mare. Coltiverò i miei hobby, tra i quali la campagna, farò attività sportiva, la barca che si trasformerà in gommone e poi, c’è il mio impegno per eccellenza che è la politica. Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale fino ad aprile-maggio e poi vedremo cosa accadrà. Continuerò in questo impegno nelle funzioni e nel ruolo che l’elettorato mi assegnerà.

C’è un’ambizione di ricandidatura a sindaco?

Sì, non l’ho mai nascosta. Questa volontà ce l’ho. Ho proprio la volontà di poter continuare quell’attività che è stata interrotta di notte, come un golpe. Vorrei riprendere quel cammino interrotto perché c’eravamo avviati a un miglioramento della situazione della città sia sul piano finanziario sia sulla realizzazione di opere. Non ne faccio una questione di vita o di morte, mi piacerebbe rifare il sindaco e sono a disposizione, soprattutto degli amici con i quali stiamo organizzando delle liste civiche aperte al confronto con i partiti dell’area di centrodestra.

Tornando indietro avrebbe fatto una scelta diversa nel 2014 alle amministrative?

No, no. Sia nella vita professionale che nella vita politica, rifarei tutto quello che ho fatto. Gli unici errori che cercherei di evitare è di circondarmi di persone sulle quali fidarmi di più.

Il candidato sindaco che era al ballottaggio, recentemente, in una conferenza stampa ha detto che, nel 2014 fu battuto dal fuoco amico.

Non penso che quell’espressione fosse rivolta a me. Se io faccio un passo indietro per cercare di salvare il centro destra, dopo quello che era accaduto, il mio timore era quello che il centro destra sarebbe sparito dal comune di Termoli. Così sarebbe accaduto vedendo, poi, i risultati. Se io faccio un passo indietro per un’altra persona è per dire che io penso che forse è meglio che sia tu a essere il candidato piuttosto che io e, mantengo due liste civiche che mi hanno dato ampiamente un calo notevole nei consensi elettorali; quindi, se io faccio un sacrificio di questo, per far vincere il centrodestra sarebbe stata una forma di harakiri se io non avessi sostenuto la candidatura di Marone. Io non posso immaginare che Marone pensi che il fuoco amico derivi da me. Io penso ad altro.

Quindi è ancora presto per dedicarsi solo alla campagna?

La campagna è sempre stata un hobby, così come il mare, la barca. L’attività principale è stata quella politica e professionale che, mi prendeva in termini di ore e d’impegno. Curerò tre cose: la politica, la campagna e il mare. Classico di un termolese.

Cosa vede nel centrodestra, mare piatto o in burrasca?

Esiste un elettorato di centro destra, a prescindere dai partiti. Quando i partiti erano forti, i consensi andavano ai partiti. Oggi, questo consenso, si disperde e va su Salvini che è quello che maggiormente rappresenta il centro destra, idee e pulsioni. A livello locale, invece, l’elettorato può anche orientarsi sulle coalizioni e sui raggruppamenti civici. Io credo molto nelle liste civiche così come sono convinto che sia necessario avere il supporto dei partiti. L’elettorato c’è, i principi e i valori del centro destra pure, onestà, lealtà, ordine: è questo che loro vogliono e che il centro destra ha da sempre.

Sono vent’anni che faccio diverse campagne elettorali, ma non ho mai capito perché, nel momento in cui ero candidato, se venivo eletto il merito era degli altri, se non venivo eletto, la colpa era la mia. Solo nel 2006 non sono stato eletto da candidato alla regione, voglio capire perché altri pensano che se vengono eletti il merito e loro e se non vengono eletti, la colpa è degli altri. Non è così! La colpa non è solo degli altri, ma anche di chi deve rappresentare un gruppo e l’ha ‘mal’ rappresentato. Nel 2010 al primo turno la colpa è stata anche la mia quando non sono stato eletto, e quando al secondo turno, alla fine, sono stato eletto il merito è andato sia a me ma anche a chi mi ha eletto.