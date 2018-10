Cosib, Unione dei Comuni, sisma e bilancio: una corsa a ostacoli

PORTOCANNONE. Una previsione di bilancio approvata dal Consiglio comunale di Portocannone, che ora andrà al vaglio del Viminale, poiché l’ente locale è in dissesto finanziario, come dichiarato ormai quasi un anno e mezzo fa. Per capire meglio lo status quo del Comune che ha subito pure lo sgombero del municipio, abbiamo intervistato il sindaco Giuseppe Caporicci.

«Si è approvata l’ipotesi del bilancio stabilmente riqualificato. Non è un normale bilancio di previsione, è un bilancio che, in prospettiva, dovrebbe condurre i conti del comune in sicurezza. Dal momento che partiamo da una situazione drammaticamente negativa per quanto riguarda i conti, dopo il dissesto, l’ente è tenuto a fare un bilancio che sia orientato al taglio delle spese, all’efficientamento dei servizi e all’aumento delle entrate. Siccome noi le entrate non le possiamo aumentare agendo sulla leva delle aliquote, perché le abbiamo già trovate al massimo al nostro insediamento, l’unica strada che il Ministero ci ha dato da percorrere è quello del taglio dei costi. Taglio dei costi che avevamo cercato di comprimere, di ridurre nella prima ipotesi che avevamo presentato, anche perché, ovviamente il taglio dei costi va a incidere anche sul personale che ruota intorno all’ente, anche sul personale delle cooperative dei servizi accessori. Avevamo cercato di mantenere un profilo leggermente più alto ma, ci è stato, praticamente, censurato e, siamo stati invitati a fare dei tagli più incisivi. Chiaramente i tagli che abbiamo dovuto operare anche in maniera più dolorosa sono andati a incidere sulla carne viva dei dipendenti e dei servizi che servono a erogare».

Che cosa è cambiato nella gestione del Comune da quando è stato dichiarato il dissesto?

«La dichiarazione di dissesto mette dei vincoli molto forti all’attività dell’amministratore. Fondamentalmente la prima e immediata conseguenza è stata la perdita dell’ufficio tecnico. Avevamo una persona part-time a tempo determinato; quando è venuto meno la responsabilità è stata affidata al sindaco con tutte le conseguenze, anche di rallentamento dell’attività. Io non sono, ovviamente, un tecnico, non sono un ingegnere, un architetto e, quindi, mi devo far aiutare da persone che, su pura base volontaria, finora mi hanno aiutato a stendere degli atti. E’ una situazione complicata da gestire, oltre al fatto che, anche, sul discorso della spesa corrente si è necessariamente dovuto fare un’attività di contenimento di compressione».

Quanto, invece, è difficile amministrare un ente locale?

«E’ estremamente complicato! Anche in condizioni di normalità, noi siamo in un continente che è già in difficoltà, una nazione che lo è altrettanto, una regione che, sicuramente, non brilla, per numeri e per tutta una serie di motivazioni: il calo demografico, il calo del Pil, poche luci e molte ombre. Un comune che in questo caso ha già le sue criticità, le lascio immaginare cosa significhi, oggi, portare avanti delle scelte amministrative rimanendo nell’oculatezza della spesa ma, cercando anche di soddisfare le legittime richieste dei cittadini».

Quali sono state le scelte che sono state fatte rispetto a questa ipotesi di bilancio?

«Le scelte sono imposte dalla situazione. Non abbiamo la possibilità di avere tante alternative, anche perché, non potendo aumentare le aliquote, ci siamo dovuti ridurre al taglio dei costi dei servizi, addirittura dovremmo anche ridurre il servizio di segreteria, e le ore di presenza del segretario comunale, con tutto quello che implica in negativo l’assenza del segretario comunale in comune. Purtroppo ci saranno anche degli aumenti per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, trasporto e mensa scolastici, che eravamo riusciti a mantenere molto bassi rispetto anche alla media dei comuni limitrofi, ma ora alternative non ce ne sono. Se non facciamo questo, il comune poteva finire in mano a un commissario prefettizio. Questo sarebbe stato il colpo di grazia per la collettività».

Ma sono stati diversi i temi affrontati col sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci, nell’intervista che abbiamo diviso in due parti.

C’è stato un moto di solidarietà da parte dei colleghi del basso Molise in questi due anni?

«Qualcuno si è mosso in questa direzione e devo dire che, anche, altri colleghi sindaci viaggiano in queste acque non particolarmente floride. Non mi aspettavo grandi ancore di salvezza».

Una richiesta di solidarietà che nacque sulla scorta della problematica “Carrese”.

«Sì. La Carrese è, forse, l’unico argomento di cui con altri colleghi abbiamo una sinergia comune, almeno dal punto di vista operativo e dello scambio delle competenze e delle attrezzature di quello che potevano essere gli ausili amministrativi sui comuni, cosiddetti, carristi»

Ritiene che la scelta per la salvaguardia di questo istituto di tradizioni popolare sia quella giusta?

«In questo momento non glielo so dire. Dobbiamo vedere ancora in quale direzione portare la nave. Ci sono, probabilmente, scuole di pensiero che devono essere ancora un po’armonizzate».

L’altro fronte su cui il comune di Portocannone si era attivato era quello del Cosib, dove c’era stata una precisa richiesta da parte sua.

«Da una stortura politica assoluta, quella di rappresentare un ente locale, di rappresentare la massima autorità in tema di salute dei miei concittadini e non di avere, invece, una rappresentanza del consiglio direttivo del consorzio di sviluppo industriale».

Sono trascorsi 16 mesi da quando ci fu la presa di posizione. Nessuna risposta?

«Nessuna risposta! Tutto tace, a questo punto io penso ad altre priorità. E’evidente a tutti che stride il precedente amministratore che, non si capisce a quale titolo, oggi, sia seduto in un Consiglio direttivo, visti anche i risultati non troppo brillanti della sua amministrazione nel proprio comune».

Non ha mai pensato di portare in Consiglio comunale la revoca della presenza del comune di Portocannone?

«No, no assolutamente. Sarebbe un danno ancora più grave per la comunità. E’meglio che ci sia Mascio in consiglio d’amministrazione e che il comune di Portocannone rimanga all’interno del Cosib».

Un altro ente a cui partecipa il comune di Portocannone è l’unione dei comuni. Un’istituzione nata 16 anni fa, però pare arrancare.

«Abbiamo recentemente votato come presidente il sindaco Primiani, al quale abbiamo chiesto a gran voce, diciamo uno scatto di remi almeno sul cambio di indirizzo della governance dell’ente, perché effettivamente ci sono delle difficoltà di materiale logistico. L’unione è diventata molto grande, con un’estensione che va da Ururi a Petacciato. In alcuni casi, anche convocare un semplice consiglio rischia di diventare fastidioso. Tuttavia ci lega non solo la questione territoriale, ma ora ci lega soltanto, con rammarico, la raccolta differenziata. Io auspico che con questa nuova presidenza riusciamo a mettere in rete una serie di servizi: la Polizia municipale, di cui Portocannone avrebbe un gran bisogno, essendo da 10 anni senza né caserma dei Carabinieri né vigili urbani. Una situazione veramente critica».

E’ stato assegnato anche l’appalto per la raccolta differenziata. Auspicate che funzioni meglio della precedente?

«Devo dire la verità, con quella precedente Portocannone non ha avuto problemi. I problemi che si sono verificati su altre realtà, noi non li abbiamo avuti. Qualche nota di demerito la possiamo sempre andare a trovare ma devo dire che tutto sommato, almeno dal momento in cui sono stato eletto sindaco io, non abbiamo avuto grandissime criticità».

Ultima parte di questa intervista è relativa al sisma. Il comune di Portocannone non fa parte del, cosiddetto, nuovo cratere perché è stato interessato collateralmente. Sta di fatto che comune e scuola hanno avuto danni che hanno portato all’inagibilità oltre a qualche abitazione privata. Un danno ulteriore per una comunità che è già in grosse difficoltà.

«Assolutamente! Non mi risulta che Portocannone non sia all’interno del cratere, perché distiamo 16km in linea d’aria da Montecilfone. Condivido il pensiero del sindaco Pallotta di non far rientrare nei Coc paesi che distano cento km dal cratere! I precedenti non sono stati brillanti per quanto riguarda altri terremoti, e c’è il timore che le risorse si disperdano come in passato».

C’è fiducia nel finanziamento del Ministero?

«Per la scuola abbiamo avuto il finanziamento dal Miur che, per la verità, io non ho ancora avuto modo di vedere. Mi hanno comunicato che è in registrazione e stiamo aspettando la conferma della comunicazione ufficiale. Il ministro ha stanziato 3 milioni e 600 mila euro per tre scuole del cratere ma queste sono notizie Ansa perché sul sito non c’è nessuna conferma. Insieme alla Regione noi ci eravamo già incanalati in questa strada. Abbiamo avuto problemi con a riapertura della scuola e questo è stato dovuto alla mancanza, come dicevo prima, dell’ufficio tecnico».

Una situazione che ha evidenziato una frattura politica a Portocannone.

«Non direi, la maggioranza ha condiviso dall’inizio il tutto. Soffiare sul fuoco di una protesta è una delle cose più facili da fare».