«Nubi tempestose a Termoli a pochi mesi dalle elezioni»

TERMOLI. A noi del basso Molise si ripresenta il dilemma della rappresentatività istituzionale che il nostro popolo rivendica. Nei tre livelli istituzionali (Europeo, Nazionale e Regionale) non vi sono membri appartenenti ad un territorio che conta quasi un terzo degli abitanti della regione e dove vi opera e si realizza quasi la metà dell’economia regionale. Questa strana situazione che negli ultimi tempi si è venuta a creare sulla costa paventa anche una carenza dei principi costituzionali e di democrazia rappresentativa di un territorio.

E non vi è barlume di soluzione imminente. A meno che un sussulto del senso comune di equità partecipativa di chi ci governa che potrebbe attivare nella pubblica gestione un minimo e giusto riequilibro, utilizzando ogni sorta di risorsa disponibile di quest’area penalizzata del nostro povero, sempre più povero, Molise.

A Termoli e in altri comuni del versante adriatico e in particolare dove si rivota l’anno prossimo, si riesce a scrutare ad oggi solo nubi tempestose:

a)- un Nucleo Industriale annichilito, sia per la drammatica crisi economica e sia per il vincolo d’uso del suo suolo, posto dalla Autorità di Bacino, per la mancata messa in sicurezza dell’alveo del Biferno, dalla confluenza del torrente Cigno fino al mare, già finanziata da oltre quindici anni;

b)- una Sanità che annaspa, creando timori e paura tra i malati, gli anziani e gli utenti tutti; non è più garantita l’ assistenza essenziale e puntuale come un tempo, con reparti e pronti soccorso in declino, alcuni privi di personale di livello e paramedici, con conseguenti file d’attesa da terzo mondo;

c)-le nostre condotte ancora prive di acqua potabile sorgiva, eppure i lavori sono iniziati da oltre quindici anni, così pure l’espansione della rete irrigua dell’agricoltura nel medio basso Molise, iniziati 20 anni fa;

d)- gli strumenti urbanistici che regolano il territorio e l’edilizia sono superati, datati di oltre 50 anni;

e)- le attività economiche sono tutte in crisi, le piccole e medie imprese in particolare l’edilizia, come anche i lavoratori autonomi, gli artigiani i commercianti e i liberi professionisti e i disoccupati che sono tanti, troppi;

f)- l’agricoltura, che non tiene più la competitività sui mercati, è la prima ad essere sconfitta dalla globalizzazione, con gli alti costi di produzione e le derrate alimentare malsane importate da tutto il mondo a bassi costi, con problemi di salute ai nostri consumatori,aggravando i costi della Sanità pubblica indebolita.

Per le prossime elezioni Europee cosa si dirà agli elettori per giustificare una Ue che elargisce fondi, ma per chi, come e con procedure determinate sempre dall’Ue? Per esempio, il finanziamento delle piste ciclabili dalle marche alla Puglia chi l’ha deciso? - Norme Ue capestri, che causa problemi e ritardi che determina purtroppo ulteriore danno economico al nostro Paese. E poi perché non si regolarizza l’immigrazione considerando il fabbisogno di manodopera e non solo con lo strano criterio della solidarietà e l’accoglienza?

E quali saranno gli argomenti per il voto alle comunali, considerato che i comuni sono stati lasciati soli e senza risorse, con i bilanci inibiti da norme finanziarie UE e con problemi manutentivi sempre più impellenti?

E quale personaggio potrà ottenere la credibilità dagli elettori, la fiducia dal popolo basso molisano che ha conosciuto nel passato un fantastico sviluppo e progresso, oggi non facilmente dimenticabile? Occorrerebbe molta umiltà da parte di tutti coloro che veramente amano questa particolare comunità, abbassando gli steccati dei partiti, riunendo i moderati e coloro che si rifanno ai valori della Costituzione e ai principi cristiani e popolari, abbandonando le altalenanti e ondivaghe posizioni del politichese e far emergere invece i valori della giustizia sociale ed economica, proponendo nuove idee, piani e progetti, credibili e realizzabili per le comunità locali, snellire al massimo la pubblica amministrazione, eliminando gli sprechi e le opere non prioritarie e dando invece precedenza a opere produttive di beni, lavoro e benessere, a opere infrastrutturali utili e urgenti per un nuovo impulso alla ripresa e allo sviluppo per un futuro migliore del nostro Molise.