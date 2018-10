«Paura, rabbia e amarezza sulla sanità», le pasionarie a caccia di firme sul Vietri

TERMOLI. Due delle promotrici del Comitato Basso Molise per il Bene Comune, Loredana Romualdi e Annarita De Notariis, le altre sono Anna Antonietta Baldassarre e Maria Angelozzi, che questa mattina sono partite da Larino per recarsi a Termoli, alla fiera mensile di piazza del Papa, dove raccogliere le firme a corredo della petizione che chiede la riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale Vietri di Larino. «Chi dice è impossibile non dovrebbe disturbare chi lo sta facendo! Una battaglia ingaggiata poiché è stata recepita la necessità di cure ed assistenza che il territorio reclama, manifestata attraverso la raccolta firme ancora in atto, si chiede alla Regione Molise e Dirigenze Asrem di farsi portavoce presso il tavolo Tecnico Ministeriale, per riattivare il pronto soccorso al Vietri. Resistiamo in attesa delle analoghe risposte dai sindaci degli altri comuni del basso Molise, che speriamo arrivino con altrettanta solerzia».

Per Annarita de Notariis: «chiediamo la riapertura del pronto soccorso del Vietri perché Larino è su due aree sismiche la vecchia di San Giuliano di Puglia e quella nuova. L’ospedale è efficiente a livello strutturale ma senza il pronto soccorso non abbiamo salva la vita. Faccio parte del comitato basso Molise per il Bene Comune siamo tre donne abbiamo messo su questo comitato perché vogliamo sensibilizzare i Comuni che si trovano nell’hinterland a questo problema perché è grave abbiamo solo una ambulanza nell’ospedale di Larino e non pensiamo possa bastare soprattutto in questo periodo che va verso l’inverno a portare soccorso in questi paesi che non hanno una viabilità buona. Siamo il Molise che non esiste. Iniziativa nata all’indomani della manifestazione per la morte di Michele Cesaride sicuramente per Michele ma anche molto sentita durante il terremoto la mancanza di un soccorso abbiamo coinvolto i sindaci del cratere sismico di Larino i quali su proposta del sindaco Puchetti hanno deliberato per la riapertura del pronto soccorso del Vietri e speriamo di essere ricevuti al più presto dal Ministro Grillo.

La gente risponde con rabbia non solo gli anziani qui non è solo questione di essere anziani o bambini la vita è qualcosa di importante per tutti l’ospedale di Larino lo era e continuerà ad esserlo perché è l’ospedale di tutti i paesi del basso Molise la forte affluenza che adesso determina l’affluenza presso il pronto soccorso di Termoli non determina la sicurezza neanche per i cittadini di Termoli e quindi penso che le cose debbano essere riviste».