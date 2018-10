Elezioni provinciali, Roberti non si ricandida e punta a confezionare una lista forte

TERMOLI. Non è affatto scontato che il modello Toma sia replicabile alle amministrative di Termoli.

In primis, perché il sistema elettorale è diverso, con il disgiunto e il ballottaggio, che se fossero stati inseriti anche alle regionali siamo certi avrebbe prodotto ben altro esito lo scorso 22 aprile.

In seconda battuta, perché il florilegio di appetiti che si stanno manifestando più o meno apertamente vedrà una contesa notevole per accaparrarsi il ruolo di candidato sindaco e ancor di più, perché la finta pax politica maturata obtorto collo in primavera, non è detto che duri a lungo.

Picconate in questo senso sono già state assestate dall’ex Governatore Iorio appena ripropostosi sulla scena e altrettanto sta emergendo nelle ultime ore riguardo elezioni provinciali di secondo livello, che rinnoveranno solo il consesso di Palazzo Magno, mantenendo Antonio Battista al vertice.

Diciamo questo, perché i rumor del fine settimana hanno visto una spaccatura verticale dell’asse che si stava concretizzando, ovvero un binario perfetto di due liste di coalizione competitive.

Lo stesso Iorio, l’ex presidente De Matteis e il sottosegretario Pallante vogliono mostrare muscoli, rete di amministratori e consensi, andando per proprio conto, con il resto del centrodestra a confluire, dunque, sotto un listone che vede il berrettino azzurro.

La lista sarà curata come delegato dall’ingegner Francesco Roberti, consigliere provinciale uscente e coordinatore forzista per l'intera provincia, che non si ricandida per il Consiglio di via Roma, ma rimane a disposizione per cercare la migliore formula possibile in questa fase.

Uno strappo, quello che si sta consumando per mano del triunvirato, forse primo tentativo di cambiare equilibri anche a Palazzo Vitale.