Area urbana: Termoli e altri 3 Comuni dell'hinterland a caccia di fondi europei

TERMOLI. Quattro comuni con un unico obiettivo: attuare la Strategia di sviluppo urbano sostenibile. L'Area Urbana di Termoli è costituita dai Comuni di: Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Il Comune di Termoli è stato individuato come Comune polo. La strategia dell’Area Urbana di Termoli è concepita come un percorso programmato ampio e condiviso tra le Amministrazioni Comunali interessate e la Regione per giungere, attraverso gli investimenti pubblici, alla realizzazione dell’idea di città-territorio 2020.

Il piano strategico prevede la creazione o il potenziamento di fattori territoriali, economici e sociali che possano favorire l’innalzamento della qualità del capitale umano. La Vision è quella di rivalutare il territorio di Termoli e dei comuni limitrofi attraverso interventi multi-settoriali che generino sviluppo economico in chiave turistica. La Mission è focalizzata su tre aree di intervento: mobilità, ambiente e cultura. Il sistema prevede l’istituzione di una Cabina di regia, composta dai Sindaci dei Comuni dell’Area Urbana e di un Ufficio di Autorità Urbana che ha la responsabilità di garantire l’implementazione della Strategia. Ieri mattina, in sala consiliare, confronto tra i 4 sindaci (per Campomarino c’era la presidente del Consiglio Paola Cantelmi) e diversi stakeholder locali, portatori di interesse, ai fini della redazione del Pums ovvero piano di mobilità urbano sostenibile, che i 4 comuni dovranno realizzare. Per la redazione del piano c’è un obbligo di legge previsto dal d. m. 257 che prevede, prima della redazione del piano, un percorso partecipato.

È seguita poi una cabina di regia dei 4 sindaci per l’attuazione del documento strategico dell’area urbana di Termoli, che prevede azioni di cui all’asse 4 del Por Molise Fesr e Fse 2014 2020. Per intercettare i fondi come condizionalità ex ante c’è di avere proprio il Pums.