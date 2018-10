Marone: con me la Lega anche in Provincia

TERMOLI. Possiamo definirlo il battesimo del fuoco da quando è entrato nelle fila della Lega, parliamo di Michele Marone, consigliere comunale e candidato alla Provincia di Campobasso con la lista Insieme in Provincia, quella ufficiale del centrodestra.

Lo abbiamo interpellato e lui così ha commentato questa candidatura, «Sono onorato per la richiesta di candidatura fattami dal partito. Ora bisognerà impegnarsi per dare la nostra rappresentanza anche alla Provincia di Campobasso, al fine di dare sempre di più voce alle istanze del territorio».

Gli altri due candidati sono uscenti, per Antonio Giuditta, in lizza come Vincenzo Sabella, nella lista Cives Provincia Democratica, ha ribadito che «Il percorso è iniziato due anni fa. In questa normativa non è in discussione il presidente e quindi ho valutato la volontà di ricandidarmi per espletare il percorso iniziato con il presidente Battista. In questo momento storico, io come sempre cerco di dare il mio contributo mettendoci la faccia e la mia candidatura».

Chiude Sabella, «Qualcuno deve pur prendersi l'onere e la responsabilità di traghettare le Province verso un ritorno alla normalità, si spera, delle loro funzioni. Soprattutto verso una auspicabile riforma dell’assurda legge Del Rio».